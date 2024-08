ADMIRAL OÖ-Landescup: Fünf OÖ-Ligisten stehen im Viertelfinale

Details Mittwoch, 21. August 2024 10:57

Die gestrige 3. Runde des ADMIRAL OÖ Landescups brachte sowohl Favoritensiege als auch die eine oder andere Überraschung mit sich. Während mit der SPG Weißkirchen/Allhaming, der SU St. Martin/M., dem SV sedda Bad Schallerbach, der Union Dietach und dem ASK St. Valentin fünf Teams aus der LT1 OÖ-Liga im Viertelfinale stehen, mussten ebenso viele Vertreter aus genannter Spielklasse die Segel streichen. Ligaportal.at verschafft einen Überblick.

SV sedda Bad Schallerbach und Union Dietach präsentieren sich treffsicher

Der aktuelle Tabellenführer der LT1 OÖ-Liga aus Bad Schallerbach trat gestern ein weiteres Mal den Beweis an, dass man sich in einer brutal starken Frühform befindet. Den Ligakonkurrenten UFC Rohrbach-Berg wies man mit 4:0 in die Schranken. Bereits zur Halbzeit hatte man 3:0 geführt. „Wir haben das Spiel sehr ernst genommen und wollten unbedingt überwintern im Cup. Ich habe etwas rotiert und frische Kräfte gebracht. Das war vielleicht ein kleiner Vorteil. Die Offensive hat gut funktioniert und in der Defensive haben wir sehr wenig zugelassen. Wir waren sehr konzentriert“, betont Bad Schallerbachs Trainer Erich Renner. Auch der amtierende Vizemeister der OÖ-Liga aus Dietach steht im Viertelfinale. Man schlug den Landesligisten SPG Union St. Florian/Niederneukirchen dank dreier Tore in Durchgang zwei mit 3:0. „Es war nicht die allerbeste Leistung. In der ersten Hälft haben wir uns relativ schwergetan gegen einen guten Gegner. In Halbzeit zwei war es dann besser. Wir haben nichts mehr zugelassen und vorne die Tore gemacht. Es war ein verdienter Sieg“, informiert Dietachs Sektionsleiter Harald Schreiberhuber.

ASK St. Valentin dank später Tore eine Runde weiter

Nachdem es bislang im Ligaalltag noch nicht nach Wunsch verlaufen war, tankte der ASK St. Valentin gestern im Landescup Selbstvertrauen. Die Niederösterreicher stehen dank eines 3:2-Auswärtserfolgs gegen den Bezirksligisten Union Ried/Riedmark unter den letzten acht Teams. „Es war das erwartet schwere Spiel. Der Gegner war extrem bissig, motiviert und gut eingestellt. In der ersten Hälfte haben sie uns auf dem kleinen Platz das Leben schwer gemacht. Durch gravierende Eigenfehler haben wir zwei Gegentore kassiert. Der Anschlusstreffer ist uns gottseidank noch vor der Halbzeit gelungen. In der zweiten Hälfte sind wir durch eine Systemumstellung und Wechsel gut ins Spiel gekommen. Der Klassenunterschied war dann erkennbar. Wir haben zunächst viele Chancen ausgelassen, uns aber dann noch mit zwei Toren belohnt. Es war ein verdienter Sieg“, weiß St. Valentins Trainer Michael Windischhofer.

SPG Weißkirchen/Allhaming und SU St. Martin/M. müssen in die Verlängerung

Über 120 Minuten mussten gestern die Zebras aus Weißkirchen im Duell mit einem weiteren OÖ-Ligisten SV Gmundner Milch gehen. Schlussendlich setzte man sich durch Tore von Valentin Grubeck und Stefan Spielbichler mit 2:0 durch. „Es war über weite Strecken ziemlich ausgeglichen. Wir hatten dann eine Top-Chance von Grubeck. Gmunden hatte aber auch einen Lattenpendler. In der Verlängerung konnten wir dann zwei Mal den Lucky-Punch setzen. Der Sieg war wohl verdient“, erinnert sich Weißkirchen-Coach Alfred Olzinger. Erst im Elfmeterschießen setzte sich die SU St. Martin/M. im OÖ-Liga-Duell und Mühlviertel-Derby gegen die SU Bad Leonfelden durch. Nach der regulären Spielzeit hatte es 2:2, nach der Verlängerung 3:3 gestanden. Alle fünf Schützen der SU St. Martin/M. trafen dann vom Kreidepunkt. Die SU Bad Leonfelden leistete sich indes einen folgenschweren Fehlschuss. Kurios: In zwei Tagen kommt es bereits zur Neuauflage dieses Duells im Ligabetrieb.

Fünf OÖ-Ligisten scheiden aus

Während sich die Teams aus Rohrbach, Gmunden und Bad Leonfelden Konkurrenten aus der höchsten Spielklasse des Bundeslandes geschlagen geben mussten, schieden die SPG Edelweiss/Neue Heimat und die SPG Friedburg/Pöndorf gegen unterklassige Vereine aus. Die Kuranda-Truppe verlor im Linzer Derby gegen die ASKÖ Donau Linz mit 3:4, die Friedburger mussten sich dem Landesligisten aus Schalchen mit 0:1 geschlagen geben.

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at

