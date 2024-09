OÖ-Liga 2024/25: Analyse – Das war Spieltag 5

Details Dienstag, 03. September 2024 18:43

Die 5. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück.

SU Bad Leonfelden behauptet sich an der Spitze

Die Mühlviertler hielten dem Druck, den die ersten Verfolger im Ranking ausübten, stand und fuhren trotz eines 0:1-Pausenrückstands einen ganz wichtigen 2:1-Auswärtserfolg gegen den SV Bad Ischl ein. Somit thront man weiterhin an der Spitze – und das absolut verdient. Als einzige Mannschaft der Liga bleibt man ungeschlagen. Erster Verfolger der SU Bad Leonfelden ist weiterhin die Union Dietach, die am Samstag mit 2:0 gegen den Aufsteiger UFC Rohrbach-Berg gewann. Es war der dritte volle Erfolg in Serie für die Ruttensteiner-Truppe. Seit zwei Spielen ist man zudem ohne Gegentreffer. Auf Rang drei verbesserte sich die SPG Friedburg/Pöndorf, die die SU St. Martin/M. auswärts mit 4:1 abschoss. Man stellt die beste Offensive der Liga – angeführt von einem überragenden Haris Harba, der aktuell schon bei acht Volltreffern hält.

Wichtige Siege

Nach zuletzt zwei empfindlichen Pleiten am Stück meldete sich der UFC Ostermiething mit einer starken Leistung gegen den SV Gmundner Milch zurück. Den Liganeuling zwang man auf eigener Anlage mit 2:0 in die Knie und rückte somit auf Position fünf vor. Ebenfalls um zwei Plätze auf Rang acht verbesserte sich die Union Mondsee, welche am Wochenende den zweiten Saisonsieg eintütete. Dank zweier Tore von Stürmer Simon Nußbaumer wies man den SV sedda Bad Schallerbach auswärts mit 2:1 in die Schranken.

Brustlöser

Nach vier Pleiten am Stück nutzte der SV Grün-Weiß Micheldorf Runde 5, um für den ersten Dreier zu sorgen. In einer dramatischen Partie bezwang man die DSG Union Perg nach zweimaligem Rückstand mit 3:2 und gab somit die rote Laterne an den SV Bad Ischl weiter. Als eine von zwei Mannschaften hat die Truppe aus dem Salzkammergut noch keinen Dreier auf dem Konto. Bislang reichte es zu zwei Remis. Am kommenden Samstag muss man die Reise zur SPG Friedburg/Pöndorf antreten.

Fotocredit: Helmut Dietmaier

Details

