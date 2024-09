"Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen" - Die Statements zum 2:1-Erfolg der SPG Weißkirchen/Allhaming gegen den ASK St. Valentin

Details Samstag, 07. September 2024 11:16

Obwohl die SPG Weißkirchen/Allhaming bereits zu einem frühen Zeitpunkt der Saison auf wichtige Akteure in den eigenen Reihen verzichten muss, präsentieren sich die Zebras zweifelsohne konkurrenzfähig und holten aus den letzten drei Spielen in der LT1 OÖ-Liga beachtliche sieben Zähler. Nun ging es auf heimischem Rasen gegen den ASK Case IH Steyr St. Valentin ran – die Niederösterreicher warten noch auf ihren Premierensieg in der Fremde in dieser Spielzeit. Daran änderte sich auch am gestrigen Abend nichts: Die Windischhofer-Elf musste sich nach neunzig Minuten knapp, aber doch mit 2:1 geschlagen geben (zum Spielbericht). Ligaportal.at bat nach dem Abpfiff um Statements aus beiden Lagern.

Fritz Pflug (Sektionsleiter SPG Weißkirchen/Allhaming):

„Wir haben unsere Mannschaft wieder etwas umbauen müssen, sind dann aber ganz gut in die Partie gestartet und haben relativ schnell mit 2:0 geführt. Das hätte uns eigentlich etwas Sicherheit geben müssen. St. Valentin ist dann aber besser in die Partie gekommen. Sie haben es oft spielerisch gut gelöst und sind auch zu Chancen gekommen. Der Anschlusstreffer war dann auch verdient. In Halbzeit zwei war es dann ein sehr offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. Die Topchance hatte auf jeden Fall St. Valentin, da hat uns unser Tormann Lorenz Höbarth mit einem unglaublichen Reflex letztendlich das Spiel gewonnen. Angesichts der vielen Tormöglichkeiten hüben wie drüben hätte die Begegnung in viele Richtungen kippen können. Wir sind natürlich sehr froh über den vollen Erfolg und können mit der bisherigen Punkteausbeute auf jeden Fall zufrieden sein. Durch den Sieg bleiben wir auch an den vordersten Tabellenrängen dran, dahingehend war das gestern schon auch in gewisser Weise ein richtungsweisendes Spiel. “

Michael Windischhofer (Trainer ASK St. Valentin):

„Wir sind die ersten zehn Minuten super in die Partie gestartet. Die Mannschaft hat genau den vorgegebenen Matchplan umgesetzt. Wir sind vorne sehr hoch angelaufen und waren sehr aggressiv. Dann hatten wir leider eine fünfzehnminütige Schwächephase, in der wir sehr unkonzentriert waren und mit 0:2 in Rückstand geraten sind. Ab der 30. Minute haben wir dann einen sehr guten Fußball gespielt und tolle Chancen kreiert. Auch in der zweiten Halbzeit waren wir dann klar besser, haben uns aber leider nicht belohnt. Schlussendlich ist es einfach schade, weil die Mannschaft vor allem in der zweiten Halbzeit eine richtig starke Leistung gezeigt hat. Ich habe den Jungs auch gesagt, dass wir wahrscheinlich nicht besser spielen können. Es war einzig und allein die Chancenauswertung, welche uns um mögliche Punkte gebracht hat. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, die Richtung stimmt auf jeden Fall.“

SPG Weißkirchen/Allhaming – ASK St. Valentin 2:1

Der Beste: Lorenz Höbarth (TW, SPG Weißkirchen Allhaming)

