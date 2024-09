OÖ-Liga 24/25: Analyse – Das war Spieltag 8

Details Sonntag, 22. September 2024 13:15

Die 8. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging an diesem Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück.

Tabellenführung verteidigt

Die Friedburger lachen auch nach Runde 8 von der Tabellenspitze. Am gestrigen Samstag rief man eine ganz starke Leistung ab und schlug den Aufsteiger UFC Rohrbach-Berg mit 4:0 auf eigener Anlage. Es war der vierte volle Erfolg in Serie – bei den jüngsten drei blieb man gänzlich ohne Gegentreffer. Erster Verfolger der Braunauer bleibt die Union Dietach, welche bei einem Match weniger einen Zähler Rückstand auf die Spitze aufweist. Die Serie der Ruttensteiner-Truppe ist noch beeindruckender als jene der SPG Friedburg/Pöndorf. Gegen den ASK St. Valentin (3:0) tütete man den fünften Sieg en suite ein. Zuletzt blieb man stolze vier Mal ohne Gegentor. Auf Rang drei schob sich indes der UFC Ostermiething vor, der mit dem 1:0 in Perg den insgesamt fünften Saisonsieg realisierte. Zudem war es die perfekte Antwort auf die Derbypleite gegen die SPG Friedburg/Pöndorf am vergangenen Wochenende.

Positive Schlagzeilen

Der Tabellensechste aus Mondsee scheint immer besser in Fahrt zu kommen. Der 1:0-Erfolg am vergangenen Freitag gegen die SPG Pregarten war der dritte Dreier am Stück. Vier Siege sprangen aus den jüngsten fünf Matches heraus. Unmittelbar dahinter folgt im Ranking die SPG Edelweiss/Neue Heimat, die in Runde 8 eine tolle Moral bewies. Gegen den Aufsteiger aus Gmunden war man bis zur 76. Minute mit 0:1 in Rückstand gelegen, ehe man durch zwei späte Tore doch noch den Sieg fixierte.

SV Bad Ischl gibt rote Laterne weiter

Endlich ist der Knoten geplatzt! Der SV Bad Ischl holte am gestrigen Samstag den ersten Saisondreier, als man die SU St. Martin/M. in einer umkämpften Partie auswärts mit 1:0 in die Knie zwang. Davor hatte es vier Pleiten in Folge für das Team aus dem Salzkammergut gesetzt. Matchwinner im Mühlviertel war der erst 15-jährige David Födinger, der bei seinem Debüt das Tor des Tages erzielte. Somit gab die Zebau-Elf die rote Laterne an die SPG Pregarten weiter, die als einzige Mannschaft noch ohne Sieg dasteht. In Mondsee kassierten die Mühlviertler die dritte Niederlage am Stück.

Fotocredit: Klein

Details

