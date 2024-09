+++ BREAKING +++ Trainerwechsel in der LT1 OÖ-Liga!

Details Dienstag, 24. September 2024 12:22

Trainerwechsel in der LT1 OÖ-Liga nach nur acht gespielten Runden. Die SPG Algenmax Pregarten hat nach dem enttäuschenden Saisonstart mit drei Punkten aus acht Spielen reagiert und heute nach einem persönlichen Gespräch mit Dominik und Rainer Nimmervoll die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung aufgelöst. "Ein bitterer Moment für die Verantwortlichen des Clubs, haben doch die beiden den Klassenerhalt geschafft und in punkto Professionalität und Menschlichkeit im Umgang mit Spielern und Funktionären, neue Maßstäbe im Club gesetzt. Das gesamte Managementteam der SPG bedankt sich für den Einsatz und wünscht den beiden alles Gute", so der Verein in einer Presseaussendung.

Vorerst bis zum Saisonende übernimmt Robert Lenz die Position des Cheftrainers. Heute Dienstag leitet Lenz sein erstes Training. Sein Pflichtspieldebüt gibt er am Freitag, 27.9.2024 gegen UNION Dietach in der Kornspitz Arena.

