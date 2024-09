„SPG Pregarten ist eine Herzensangelegenheit!“ – Neo-Coach Robert Lenz im Interview

Details Dienstag, 24. September 2024 17:56

Robert Lenz ist der neue starke Mann an der Seitenlinie bei der SPG Algenmax Pregarten und tritt somit die Nachfolge von Dominik Nimmervoll an. Ligaportal.at sprach mit dem Neo-Trainer, der als Aktiver eine Vergangenheit bei den Pregartnern hat und in der LT1 OÖ-Liga bereits die SU Bad Leonfelden betreut hatte.

Ligaportal: Sie wurden am heutigen Dienstag als neuer Headcoach der SPG Pregarten präsentiert. Wie haben sich die vergangenen Tage aus Ihrer Sicht entwickelt?

Lenz: „Die Vereinsverantwortlichen haben mich am Wochenende kontaktiert und mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und helfen würde, wenn sich die Wege zwischen Verein und dem alten Trainerteam trennen. Hätte ein anderer OÖ-Ligist angefragt, hätte ich es nicht gemacht. Mein Projekt Torgarant entwickelt sich momentan ausgezeichnet und es läuft gut. Ich stehe dem Verein aber sehr nahe. Pregarten ist eine Herzensangelegenheit. Deshalb habe ich zugesagt.“

Ligaportal: Wo wollen Sie als Trainer nun ansetzen? Wo sehen Sie den größten Verbesserungsbedarf?

Lenz: „Es geht hier sicher nicht um Fußball. Die fußballerische Qualität der Mannschaft ist unumstritten. Wir sind in einer Phase, in der Selbstvertrauen ein riesen Thema ist. Manche Spieler, die nicht auf die gewünschte Einsatzzeit gekommen sind, sind unzufrieden. Es gibt somit intern ein paar Themen. Da muss man den Hebel ansetzen. Es geht darum, dass Energie reinkommt und die Jungs unterstützt werden. Es ist eine Kopfsache.“

Ligaportal: Wie lange läuft die Zusammenarbeit?

Lenz: „Wir haben uns darauf verständigt, dass ich es definitiv bis zur Winterpause mache. Dann wird man sich zusammensetzen und schauen, wie sich die Dinge entwickeln. Es ist nicht so leicht, mein Projekt Torgarant stillzulegen. Wir sind aber im Fußballgeschäft und was ein Trainer heute sagt, könnte in drei Wochen schon wieder ganz anders sein.“

Ligaportal: Welches Ziel verfolgen Sie in der Hinrunde? Gibt es eine Punkteanzahl, die Sie sich vornehmen?

Lenz: „Ich schaue von Spiel zu Spiel und von Training zu Training. Inhaltlich müssen wir uns mit ein paar Sachen beschäftigen und wir werden ein paar Dinge verändern. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Ob uns das gelingt, ist eine andere Frage. Ich habe kein konkretes Ziel, was Punkte betrifft. Das ist noch zu weit weg.“

Ligaportal: In Ihrem ersten Pflichtspiel als Pregarten-Trainer geht es am kommenden Freitag gegen das Top-Team aus Dietach. Welche Partie erwarten Sie da?

Lenz: „Dietach ist mit Sicherheit die beste Mannschaft in der Liga. Von daher ist es ein dankbarer Gegner, weil wir nichts zu verlieren haben. Vielleicht ist das unsere größte Chance.“

