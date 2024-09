„Wir glauben, dass Robert Lenz mit seiner positiven Ausstrahlung der Mannschaft einen Schub geben kann!“ – Klaus Schützeneder vom Club Management der SPG Pregarten im Interview

Details Mittwoch, 25. September 2024 13:53

Am gestrigen Dienstagabend leitete Robert Lenz seine erste Einheit als neuer Headcoach der SPG Algenmax Pregarten aus der LT1 OÖ-Liga. Ligaportal.at sprach mit Klaus Schützeneder vom Club Management über den Wechsel auf der Trainerposition, Zielsetzungen für die Hinserie und mögliche Transfers in der Winterübertrittszeit.

Ligaportal: Warum haben sich die Wege des Vereins und des Trainerteams rund um Dominik Nimmervoll getrennt?

Schützeneder: „Zuerst möchte ich einmal betonen, dass uns die Trennung sehr schwer fiel, weil das Trainerteam menschlich und sportlich eine überragende Arbeit geleistet hat. Sie haben gut zum Verein gepasst. Man hat sich gegenseitig sehr geschätzt. Nach neun Pflichtspielen ohne Sieg mussten wir aber reagieren und die Reißleine ziehen.“

Ligaportal: Warum hat man sich für Robert Lenz als neuen Trainer entschieden?

Schützeneder: „Robert kennt den Verein. Er hat lange hier gespielt. Wir erhoffen uns einen neuen Impuls für die Mannschaft. Er ist im positiven Sinne fußballverrückt und kennt die ganze Liga. Wir glauben, dass Robert mit seiner positiven Ausstrahlung der Mannschaft einen Schub geben kann.“

Ligaportal: Wie lautet das Ziel mit dem neuen Trainer für die Hinrunde?

Schützeneder: „Es ist jetzt einmal ganz wichtig, dass sich die Mannschaft stabilisiert. Wir wollen in der Defensive stabiler werden und in der Offensive Akzente setzen. Das kommende Spiel gegen Dietach wollen wir positiv bestreiten. Wir hoffen in den kommenden Wochen auf Punktezuwachs. Zwölf Zähler im Herbst wären ein Hit.“

Ligaportal: Wird es im Winter Spielertransfers geben – wie in der Vorsaison, als die tabellarische Lage angespannt war?

Schützeneder: „Grundsätzlich glauben wir an die Qualität des Kaders. Wir haben uns im vergangenen Sommer relativ gut verstärkt – auch deshalb kam die aktuelle Situation für uns überraschend. Auf der einen oder anderen Position werden wir uns umschauen müssen. Man muss aber dann genau schauen, wo wir stehen, wenn es so weit ist. Transfers im Winter sind nicht ausgeschlossen.“

