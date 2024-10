OÖ-Liga 24/25: Analyse – Das war Spieltag 9

Details Montag, 30. September 2024 17:40

Die 9. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging am Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück.

Union Dietach wieder an der Tabellenspitze

Weil der bisherige Leader aus Friedburg mit 2:3 in Bad Schallerbach verlor und die Union Dietach gewissenhaft ihre Hausaufgaben erledigte (1:0 in Pregarten), ist die Ruttensteiner-Truppe zurück an der Spitze des Klassements – und das absolut verdient: Man gewann die jüngsten sechs Spiele allesamt und kassierte in den vergangenen fünf Partien keinen einzigen Gegentreffer. Erster Verfolger der Dietacher ist nun die Union Mondsee, welche sich ebenfalls in einer ganz starken Verfassung befindet. Am Wochenende feierte man gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming (5:1) den fünften Dreier en suite. Nach den Friedburgern scheint der UFC Ostermiething auf Rang vier auf. Die Braunauer gewannen auf eigener Anlage gegen die SU St. Martin/M. mit 3:1. Es war der insgesamt sechste Saisonsieg.

Rangverbesserungen

Um zwei Plätze nach oben ging es für den SV sedda Bad Schallerbach, der in einem hochkarätigen Match die SPG Friedburg/Pöndorf mit 3:2 niederrang. Für den neuen Tabellenfünften war es der zweite Dreier am Stück. Die SPG Edelweiss/Neue Heimat verteidigte indes Platz acht in einer absolut spektakulären Partie gegen die SU Bad Leonfelden (4:3). Unmittelbar dahinter folgt der SV Grün-Weiß Micheldorf, der am Wochenende ebenfalls für positive Schlagzeilen sorgte. Nach einem 0:2-Pausenrückstand zeigte man in Durchgang zwei eine tolle Moral und zwang den SV Bad Ischl schlussendlich noch mit 3:2 in die Knie. Den größten Sprung im Klassement machte der ASK St. Valentin, der sich gleich um fünf Plätze auf Rang zehn verbesserte. Die Niederösterreicher zeigten beeindruckende Comeback-Qualitäten und wiesen den Aufsteiger aus Gmunden mit 4:3 in die Schranken. Bis zur 70. Minute war man noch mit 1:3 in Rückstand gelegen.

Ernüchternde Zwischenbilanz

Inhaber der roten Laterne bleibt die SPG Pregarten, die nach der knappen Heimniederlage gegen die Union Dietach weiterhin als einzige Mannschaft auf den ersten Saisonsieg wartet. Neo-Coach Robert Lenz hatte zum ersten Mal die Verantwortung bei den Mühlviertlern. Der erhoffte Trainereffekt blieb aber aus.

