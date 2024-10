OÖ-Liga 24/25: Analyse – Das war Spieltag 10

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 12:12

Die 10. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging an diesem Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at blickt noch einmal zurück.

Union Dietach behauptet sich an der Spitze

Was die Union Dietach aktuell abliefert, ist schlichtweg beeindruckend. Der Vizemeister der vergangenen Saison gilt somit als heißester Titelanwärter. Am gestrigen Samstag bezwang man die SPG Weißkirchen/Allhaming mit 3:1 und feierte somit den siebten Sieg am Stück. Die Union Mondsee folgt auf Rang zwei mit einem Punkt Rückstand bei einem Spiel mehr. Auch die Plasser-Truppe prolongierte an diesem Wochenende eine stolze Serie. Gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf (3:1) realisierte man den sechsten Dreier en suite. Auf Zwischenposition drei schob sich der UFC Ostermiething vor, der dank beeindruckender Effizienz den SV Bad Ischl auswärts mit 3:1 in die Knie zwang.

Rangverbesserungen

Um eine Position nach oben ging es für die SU Bad Leonfelden. Der neue Tabellenfünfte bezwang den ASK St. Valentin mit 2:0. Es war der erste volle Erfolg nach vier sieglosen Matches am Stück. Unmittelbar nach den Mühlviertlern folgt die SPG Edelweiss/Neue Heimat im Ranking. In einer hochklassigen, umkämpften Partie wiesen die Linzer den ehemaligen Spitzenreiter aus Friedburg mit 1:0 in die Schranken – der dritte Sieg in Serie. Den größten Sprung von allen Teams machte der UFC Rohrbach-Berg, der sich durch den 2:1-Derbysieg in St. Martin/M. auf Platz zehn vorkatapultierte. Der Aufsteiger gab somit eine gute Antwort auf zuletzt fünf sieglose Matches in Folge. Eine noch längere Dursttrecke beendete der Tabellennachbar aus Perg: Die Mühlviertler hatten sechs Runden nicht gewinnen können, ehe sie sich mit einem 3:0-Heimsieg gegen den besser klassierten SV sedda Bad Schallerbach zurückmeldeten.

SPG Pregarten gibt rote Laterne weiter

Unter dem neuen Trainer Robert Lenz konnten die Pregartner nun endlich das absolute Tabellenende verlassen. Am vergangenen Freitag fuhr man wahre Big Points ein, als man den Aufsteiger aus Gmunden auswärts mit 1:0 schlug. Schon in der Vorwoche hatte man bei der knappen 0:1-Niederlage gegen den Leader aus Dietach den Beweis angetreten, dass man unter dem Neo-Coach die defensive Stabilität eindeutig erhöht hat. Neuer Inhaber der roten Laterne ist der SV Bad Ischl, der am gestrigen Samstagnachmittag trotz ansprechender Leistung gegen den UFC Ostermiething den Kürzeren zog.

