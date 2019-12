OÖ-Liga: "Experten-Tabelle" - SPG Wallern/St. Marienkirchen "bestätigt" Herbstmeistertitel

Details Samstag, 28. Dezember 2019 13:57

In der Herbstsaison 2019 der OÖ-Liga versuchten die Experten (Trainer bzw. Funktionäre) ihr Glück und tippten in den 15 Runden die jeweiligen Spiele. Die SPG Wallern/St. Marienkirchen eroberte den Herbstmeistertitel und wurde auch von den Expertenten als Erster getippt. Dahinter zeigt die Tabelle jedoch ein anderes Bild. Der SV Bad Ischl und der ASK St. Valentin landeten überraschend auf dem zweiten und dritten Platz, während Vize-Herbstmeister SPG Weißkirchen/Allhaming nur den sechsten Rang belegt. In der "echten" Tabelle überwintert die Union Perg als Schlusslicht, bei den Expertentipps wurde die Obermüller-Elf aber die "Rote Laterne" los und landete am 14. Rang. Während die Union Mondsee den vorletzten Platz belegt, sprangen für die Sportunion St. Martin bei den Tipps lediglich sieben Punkte heraus, weshalb die Mühlviertler das Ende der "Experten-Tabelle" zieren.

Expertentipps:

Runde 1 - Christian Heinle, Spielertrainer SV Grieskirchen

Runde 2 - Robert Pessentheiner, Trainer SPG Friedburg/Pöndorf

Runde 3 - Dominik Nimmervoll, Trainer Sportunion St. Martin/M.

Runde 4 - Harald Guselbauer, Sportchef ASK St. Valentin

Runde 5 - Wolfgang Gruber, Trainer Union St. Florian

Runde 6 - Albert Huspek, Sportchef SPG Wallern/St. Marienkirchen

Runde 7 - Erich Renner, Trainer SV Bad Ischl

Runde 8 - Andreas Gahleitner, Ex-Trainer Union Edelweiß Linz

Runde 9 - Manuel Strobl, Sektionsleiter Union Mondsee

Runde 10 - Stefan Rapp, Trainer ASKÖ Oedt

Runde 11 - Alfred Olzinger, Trainer SPG Weißkirchen/Allhaming

Runde 12 - Jürgen Brandstätter, Trainer SV Bad Schallerbach

Runde 13 - Gerhard Steiner, Sportchef SPG Pregarten

Runde 14 - Christian Mayrleb, Trainer ASKÖ Donau Linz

Runde 15 - Gerhard Obermüller, Trainer Union Perg

"Experten-Tabelle" Herbst 2019:

(In Klammer ist die Platzierung in der "echten" Tabelle bzw. sind die am grünen Rasen erspielten Punkte)

1. (01) SPG Wallern/St. Marienkirchen 32 (32) Punkte 30-14 Tore

2. (06) SV Bad Ischl 29 (22) 25-15

3. (05) ASK St. Valentin 29 (23) 22-16

4. (03) ASKÖ Oedt 27 (28) 29-16

5. (04) SV Bad Schallerbach 27 (27) 25-18

6. (02) SPG Weißkirchen/Allhaming 25 (32) 25-16

7. (12) ASKÖ Donau Linz 22 (15) 22-21

8. (11) Union Edelweiß Linz 21 (16) 22-20

9. (10.) Union St. Florian 21 (18) 17-17

10. (07) SPG Friedburg Pöndorf 20 (22) 22-18

11. (13) SV Grieskirchen 15 (15) 13-19

12. (08) SPG Pregarten 13 (21) 19-25

13. (15) SV Micheldorf 13 (14) 12-24

14. (16) Union Perg 12 (11) 11-24

15. (14) Union Mondsee 9 (14) 11-28

16. (09) Sportunion St. Martin/M. 7 (19) 11-24

