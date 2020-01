OÖ Auto Günther Hallencup: 17.-19.01.2020: Premiere(n) und kleines Jubiläum mit Tradition

Details Samstag, 11. Januar 2020 11:43

Fußball-Fans aufgepasst: Am Wochenende vom 17.-19.1.2020 dreht sich wieder alles um Fußball, wenn eine liebgewonnene Tradition sein zehnjähriges Jubiläum feiert: der OÖ Auto Günther Hallencup. Sie wollen dabei sein? Nach dem Prinzip "First come, first serve" verlost der Hauptsponsor Auto Günther 5 x 2 Eintrittskarten pro Tag. Einfach Teilnahmeformular unter https://www.auto-guenther.at/ueber-uns/events/aktuelle-veranstaltungen ausfüllen und abschicken. Wir freuen uns auf spannende Turnierspiele und wünschen Ihnen viel Glück!

An den beiden Vorrundentagen duellieren sich die 16 Vereine der LT1 Oberösterreich-Liga in der Gruppenphase, ehe am 19. Jänner 2020 die Entscheidung fällt, wer den ersten Titel im Jahr 2020 im wahrsten Sinne des Wortes „einfährt“, bekommt doch der Sieger einen OPEL Vivaro Bus von Hauptsponsor Auto Günther für 1 Jahr kostenlos zur Verfügung.

Titelverteidiger Union Edelweiß kann neben dem Kunstrasen in der Halle für eine weitere Premiere sorgen. Nachdem die Linzer 2019 ihren Hallencuptitel aus 2018 verteidigen konnten, gehen die Mannen rund um „Neo-Trainer“ Harald Kondert auf den Hattrick los.

Ein besonderer Leckerbissen für die Zuseher wird das Match der OÖ. Fußball-Legenden gegen eine Sponsoren-/Medien-Auswahl. Anstoß ist am Sonntag, 19.01. vor dem ersten Halbfinal-Duell. Man darf gespannt sein auf technische Gustostückerl und zahlreiche Tore von den Ex-Internationalen Mayrleb, Drechsel, Schicklgruber und Co.

Mehr Infos zum Turnier gibt es auf ligaportal.at in den kommenden Tagen. Der Finaltag wird exklusiv via Video-Livestream übertragen.

Fotocredit: FotoLUI

