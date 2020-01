Spektakuläre Wintertransfers II: Timo Streibl im Wordrap

Details Sonntag, 12. Januar 2020 16:49

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: In einer mehrteiligen Serie stellt Ligaportal.at die spektakulärsten Wintertransfers der Oberösterreich-Liga vor und spielt zu diesem Zweck einen Doppelpass in verbaler Hinsicht mit ihnen. Nach Alexander Bauer folgt nun Timo Streibl, der nach einer halbjährigen Karrierepause fortan die Defensive der SU Strasser Steiner St. Martin/M. stabilisieren soll. Der 22-Jährige verfügt über Regionalligaerfahrung und war in der Vorsaison ein wichtiger Bestandteil der Meistermannschaft der ASKÖ Oedt.

SU St. Martin: familiärer Verein; gute, junge Mannschaft

Trainer Dominik Nimmervoll: junger, motivierter Trainer; freue mich auf die Zusammenarbeit

OÖ-Liga: spannende Liga

Herbstmeister SPG SV Wallern/St. Marienkirchen: verdienter Herbstmeister

ASKÖ Oedt: professionell geführter Verein, beste Mannschaft der Liga

Union St. Florian: super Verein, hatte dort eine gute Zeit

Meister in der OÖ-Liga wird: ASKÖ Oedt

Profifußballer: war früher mein Traumberuf

Meine Karrierepause in der abgelaufenen Hinrunde: absolut richtige Entscheidung

Mein bester Gegenspieler war: Zlatko Junuzovic

Vorbild: mein Bruder, im Fußball David Alaba

Im Training spiel(t)e ich ungern gegen: Dejan Misic und Manuel Schmidl

Dieser Wintertransfer beeindruckte mich: Minamino zu Liverpool

Stärke: Offensivdrang, Übersicht

Schwäche: Torgefahr

Lieblingsserie: 4 Blocks

Lieblingsapp: Sport.ORF

Sportarten außer Fußball: Rennrad, Skifahren, Mountainbike

Dieser Trainer einer Profimannschaft beeindruckt mich: Jürgen Klopp

Lieblingsfilm: Das Leben ist schön

Das motiviert mich vor einem Spiel: Musik und Mitspieler

Lieblingsgetränk: Hollersaft

Winterpause: heuer voller Vorfreude auf die neue Saison

Interessanteste Fußball-Profiliga: Deutsche Bundesliga

Ligaportal: Pflicht für jeden Fußballinteressierten

Fotocredit: Harald Dostal

