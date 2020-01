OÖ Auto Günther Hallencup: Video-Live-Stream am Finaltag!

Details Donnerstag, 16. Januar 2020 20:14

Die zehnte Auflage des OÖ Auto Günther Hallencup und damit das erste Highlight des Jahres 2020 in der Oberösterreich-Liga steht vor der Tür. Wer tritt die Nachfolge der Union Edelweiß an und sichert sich den ersten wichtigen Titel in der Oberösterreich-Liga 2020? Oder schaffen es die Linzer gar, den Triumph des Vorjahres zu wiederholen und mit dem Titel-Hattrick für eine Premiere zu sorgen? Ligaportal überträgt am Sonntag den gesamten Finaltag exklusiv im Video-Livestream:

Zum Video-Live-Stream:

Der Live-Stream ist erst am Sonntag verfügbar.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten