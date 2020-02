Spektakuläre Wintertransfers III: Benjamin Taferner im Wordrap

Details Dienstag, 04. Februar 2020 15:51

In einer mehrteiligen Serie stellt Ligaportal.at die spektakulärsten Wintertransfers der Oberösterreich-Liga vor und spielt zu diesem Zweck einen Doppelpass in verbaler Hinsicht mit ihnen. Nun ist Offensivmann Benjamin Taferner an der Reihe. Der 27-Jährige holte mit dem SAK 1914 auf eindrucksvolle Art und Weise den Herbstmeistertitel in der Regionalliga Salzburg und steuerte starke neun Tore bei. Nun will er gemeinsam mit Alexander Peter, der den gleichen Weg ging, die Offensive der Union Raiffeisen Mondsee entscheidend beleben.

Union Mondsee: ein super aufgestellter Verein, der in Sachen Infrastruktur, Organisation und Vereinsstruktur in der Gegend seinesgleichen sucht

Trainer Christoph Mamoser: toller Trainer und sehr netter Mensch, der entscheidend für den Wechsel von Alexander Peter und mir war

OÖ-Liga: eine spannende und für mich absolut neue Liga, die vom Niveau her sicher über das Salzburger Pendant gestellt werden kann

SAK 1914: Seit eineinhalb Jahren das Maß aller Dinge im Salzburger Amateurfußball. Ein Traditionsverein, dem der Schritt zurück in den Profifußball leider (vorerst) verwehrt bleibt.

Regionalliga Salzburg: ein neues, für die Zuschauer attraktives Format, welches durch die zahlreichen Begegnungen (bis zu vier Mal im Jahr gegen die gleiche Mannschaft) jedoch auf Dauer wohl nicht Bestand haben wird

Meister in der OÖ-Liga wird: SPG SV Wallern/St. Marienkirchen – der erste Platz aus dem Herbst wird ja nicht unverdient gewesen sein ;)

Profifußballer: hat sich leider im Gesamtpaket, für alle Beteiligten passend, nicht ergeben

Darum überzeugte mich die Union Mondsee: das große Bemühen von Seiten des Vereins, die freundliche Atmosphäre, mit der ich/wir empfangen wurden, und nicht zuletzt der Reiz von etwas Neuem

Mein bester Gegenspieler war: André Ramalho

Vorbild: Frank Lampard

Im Training spiel(t)e ich ungern gegen: Marco Oberst – knallharter Innenverteidiger ;)

Dieser Wintertransfer beeindruckte mich: Emre Can zum BVB

Stärke: gutes Gespür für Räume

Schwäche: Kopfball

Lieblingsserie: Prison Break

Lieblingsapp: Kicker

Sportarten außer Fußball: Basketball, Volleyball

Dieser Trainer einer Profimannschaft beeindruckt mich: Jürgen Klopp

Lieblingsfilm: Coach Carter

Das motiviert mich vor einem Spiel: Musik

Lieblingsgetränk: Kaffee – Lehrerkrankheit ;)

Dieser österreichische Nationalspieler imponiert mir: David Alaba

Interessanteste Fußball-Profiliga: Premier League

Dominic Thiem: grandioser Tennisspieler, leider hat es am Wochenende noch nicht ganz gereicht

Ligaportal: die beste Plattform/Bühne für Informationen über Amateurfußball und für uns Amateurfußballer

