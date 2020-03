Baunti Landescup: Viertelfinal-Duelle ausgelost

Details Montag, 09. März 2020 10:06

Der Baunti Landescup 2019/20 biegt in die Zielgerade ein: Das ursprüngliche Teilnehmerfeld von 64 Vereinen hat sich im mit 23.000 Euro dotierten Bewerb auf nur mehr acht Vertreter reduziert, die sich nun um den Einzug ins Halbfinale duellieren. Der einzig verbliebene Bezirksligist Mitterkirchen empfängt die um eine Leistungsstufe höher spielenden Gäste aus Neuzeug. Mit Ostermiething und Rohrbach genießen die beiden weiteren Landesligisten hingegen Heimvorteil. Zum internen Duell von zwei Vereinen aus der Oberösterreich-Liga kommt es bei Oedt – Weißkirchen.

Das Viertelfinale ist mit 14. April angesetzt. Die Auslosung der Paarungen erfolgte am Sonntag. Neben Gerhard Götschhofer, Präsident des OÖ Fußballverbandes fungierte Florentina Vilding – das Nachwuchstalent ist als Außenverteidigerin beim ATSV Stein und im Frauenfußballzentrum OÖ engagiert – als „Glücksfee“. Zudem wurde bereits die Duell-Konstellation für das Halbfinale am 5. Mai per Los ermittelt.

Die Viertelfinal-Paarungen im Überblick:

Spiel 1 UFC Ostermiething (LLW/8.) – SV Bad Schallerbach (OÖL/4.)

Spiel 2 Union Mitterkirchen (BLO/Herbstmeister) – ATSV Neuzeug (LLO/13.)

Spiel 3 UFC Rohrbach-Berg (LLO/2.) – SV Bad Ischl (OÖL/7.)

Spiel 4 ASKÖ Oedt (OÖL/3.) – SPG Weißkirchen/Allhaming (OÖL/2.)

Die Duelle im Halbfinale im Überblick:

Sieger Spiel 2 – Sieger Spiel 1

Sieger Spiel 4 – Sieger Spiel 3

