StayAtHome-Wordraps: Teil 2 mit Franjo Dramac

Details Mittwoch, 25. März 2020 12:40

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Oberösterreich-Liga sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Nach Daniel Kerschbaumer folgt nun Franjo Dramac vom SV Zebau Bad Ischl. Gemeinsam mit Rudolf Durkovic bildet der 23-Jährige, der im vergangenen Sommer von Blau-Weiß Linz zurück ins Salzkammergut gewechselt war, eines der gefährlichsten Offensivduos der Liga.

Wird die Saison 2019/20 fortgesetzt? Das glaube ich momentan nicht, ich hoffe es aber.

So halte ich mich aktuell fit: Wir haben einen individuellen Plan vom Trainer bekommen, den wir mit Sicherheit alle durchziehen werden.

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: mit Rudi Durkovic, bin aber mit allen in Kontakt

Fairste Lösung, falls Meisterschaft abgebrochen wird: Eine faire Lösung, die alle zufrieden stellt, ist für mich kaum vorstellbar. Ich denke, dass alles auf null gesetzt wird.

Homeoffice: Das Hotel, in dem ich arbeite, ist bis auf Weiteres geschlossen. Je nachdem wie sich die Lage verändert, machen wir hoffentlich bald wieder auf.

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Risotto

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: Der Spaß und die Freude beim Fußballspielen sind einfach unersetzbar.

Diese Serie schaue ich aktuell: Friends

Verschiebung der EM: momentan noch die beste Lösung

Geisterspiele: Davon bin ich kein Fan. Aber wenn es hilft, haben wir es zu akzeptieren.

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: regelmäßiges Händewaschen, soziale Kontakte vermeiden

Lieblings-App: Instagram

Challenges auf Instagram: mache ich auch bei vielen mit, mittlerweile ist es schon anstrengend ;)

Vorbild: Luis Suárez

Lieblingsfilm: Ohne Limit

Mein bester Gegenspieler war: Martin Kreuzriegler

Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: das 5:1 gegen Oedt

Ligaportal: einfach eine super Plattform, auf der ich täglich bin

