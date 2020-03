StayAtHome-Wordraps: Teil 3 mit Belmin Cirkic

Details Freitag, 27. März 2020 12:11

Keine Einheiten mit der Mannschaft, keine Spiele, kein Meisterschaftsbetrieb – Die Akteure der Oberösterreich-Liga sind in diesen Tagen und Wochen auf sich allein gestellt. Heißt: Individualtraining, Intervallläufe, intensive Workouts. Was tut sich sonst noch in den eigenen vier Wänden? Um das herauszufinden, spielte Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit Akteuren verschiedener Vereine. Auf Daniel Kerschbaumer und Franjo Dramac folgt nun Belmin Cirkic vom SV sedda Bad Schallerbach. Auch aufgrund seiner Top-Ausbildung in der Rieder Fußballakademie gehört der technisch hochveranlagte 21-Jährige zu den Stützen im Mittelfeld der Brandstätter-Truppe.

Wird die Saison 2019/20 fortgesetzt? kann ich mir nicht vorstellen

So halte ich mich aktuell fit: Heimprogramm vom Verein

Mit diesem Teamkollegen habe ich jetzt den meisten Kontakt: regelmäßiger Kontakt mit dem gesamten Team

Fairste Lösung, falls Meisterschaft abgebrochen wird: Playoffs zwischen den ersten beziehungsweise letzten vier Mannschaften der Tabelle

Homeoffice: betrifft mich nicht

Diese Mahlzeit gibt es bei mir zurzeit häufig: Spaghetti

Darum fehlt mir das Mannschaftstraining: ungewohnt ohne Training und Spiele

Diese Serie schaue ich aktuell: Narcos

Verschiebung der EM: einzige Lösung

Geisterspiele: ist kein Fußball

Auf diese Schutzmaßnahmen achte ich besonders: Hände waschen, zuhause bleiben

Lieblings-App: zurzeit Instagram

Challenges auf Instagram: geile Sache

Vorbild: Frenkie de Jong

Lieblingsfilm: The Equalizer

Mein bester Gegenspieler war: Lukas Grgic

Das war mein bestes Spiel in der bisherigen Saison: Heimspiel gegen Oedt (3:1)

Ligaportal: muss man haben

Fotocredit: Uwe Winter

