Ein Schritt Richtung Normalität – Trainer Ronald Riepl spricht über den Trainingsauftakt der SPG Pregarten

Die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs unter strengen Auflagen bringt unweigerlich spezielle Herausforderungen für die jeweiligen Coaches mit sich: ein Organisationsrahmen, der das Einhalten der Vorschriften garantiert, Übungsformen, die trotz aller Umstände für Spaß sorgen, und ein Spielermaterial, das nach einer langen Phase ohne Mannschaftstraining über unterschiedliche körperliche Leistungsniveaus verfügt. Ronald Riepl, Übungsleiter der SPG Algenmax Pregarten in der Oberösterreich-Liga, sprach mit Ligaportal.at über eben jene Spannungsfelder.

Ligaportal: Die SPG Pregarten hat am vergangenen Montag den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Worauf habt ihr euch dabei fokussiert?

Riepl: „Wir haben uns an den Empfehlungen des OÖFV orientiert. Jeder Spieler ist bereits umgezogen erschienen und hat auf den Abstand geachtet. In der Trainingsarbeit muss man ohne Spielformen auskommen. Das ist nicht einfach, weil diese das A und O sind. Das Wesentliche fehlt daher. Wir sind aber froh, dass wir überhaupt wieder auf dem Platz stehen. Im Fokus standen dann Passübungen, Torabschlüsse und Positionstraining.“

Ligaportal: Gibt es einen taktischen Aspekt, auf den du in dieser Phase einen besonderen Wert legst? Bietet sich diese Phase überhaupt für so etwas an?

Riepl: „Nein, weil wir nicht im Detail wissen, wie der Kader aussehen wird. Erst wenn der Kader komplett ist, können wir über eine Grundformation reden. Die Spieler sollen sich nun vorrangig an die Bewegungen an sich gewöhnen. Erst in der Sommervorbereitung werden wir in taktischer Hinsicht konkret.“

Ligaportal: Wird es denn großartige Veränderungen im Kader geben?

Riepl: „Grundsätzlich wollen wir mit jedem Spieler weitermachen, weil es ja bis zum Meisterschaftsabbruch gut gelaufen ist. Seit Montag führt der Verein mit den Spielern Gespräche. Es gibt auch keine Position, auf der ich unbedingt Handlungsbedarf sehe. Ich denke, dass wir eine sehr gute Balance im Kader haben.“

Ligaportal: Wie hast du die Spieler am Montag erlebt? Wie ist der Fitnesszustand?

Riepl: „Die Qualität der ersten Einheit war überraschenderweise sehr gut nach zwei Monaten ohne Mannschaftstraining. Die Fitnesszustände sind unterschiedlich. Man merkt, wer viel getan hat und wer eher wenig Zeit für das Heimtraining hatte. Letzteres trifft aber nur auf wenige Spieler zu. Das unterschiedliche Niveau beunruhigt mich nicht, weil wir vor dem Meisterschaftsstart noch die Möglichkeit haben, alle auf ein ähnliches Level zu bringen. Trotzdem sind die unterschiedlichen Zustände für mich dahingehend aussagekräftig, dass ich merke, wie hoch die intrinsische Motivation der einzelnen Spieler ist.“

