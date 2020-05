Spektakuläre Transfers bei der SPG SV Wallern/St. Marienkirchen: Eric Zachhuber geht, Sinisa Markovic kommt

Details Dienstag, 26. Mai 2020 14:38

Die SPG SV Zaunergroup Wallern/ASV St.Marienkirchen präsentiert eine Neuverpflichtung für die Offensive - Heimkehrer Sinisa Markovic unterschreibt für ein Jahr beim SVW. Schon zwischen 2013 und 2015 war der 31-Jährige für das Team aktiv gewesen, das bis zum Saisonabbruch die Pole-Position in der Oberösterreich-Liga innehatte.

Top-Transfer

Schon in genannter Zeitspanne konnte Sinisa Markovic mit seinen offensiven Qualitäten überzeugen. Zuletzt spielte er beim Regionalligisten WSC Hertha Wels und erzielte dort in der abgebrochenen Saison 2019/20 stolze zehn Tore. Damit lag er auf Rang sieben der RLM-Torschützenliste. Sinisa Markovic ist in der Offensive variabel einsetzbar und soll fortan für noch mehr Durchschlagskraft im vordersten Drittel sorgen. „Mit Sinisa ist uns ein Top-Transfer gelungen! Er ist spielstark und torgefährlich, verfügt über sehr viel Routine und kennt den Verein bereits. Er passt super zu unserer Truppe und wird sich sehr schnell eingewöhnen“, lobt sein neuer Coach Rainer Neuhofer. Gleichzeitig soll der Mann, der in der Oberösterreich-Liga zuletzt für die ASKÖ Oedt aktiv war, den Abgang von Eric Zachhuber kompensieren. Der technisch hochveranlagte Mittelfeldakteur kehrte der SPG SV Wallern/St. Marienkirchen den Rücken.

Persönliche Gründe

„Wir wünschen Eric Zachhuber auf diesem Weg alles Gute und bedanken uns herzlich für die vergangenen Jahre“, verlautbarte der Verein heute. Die Trennung erfolgte in beidseitigem Einvernehmen. Ausschlaggebender Punkt war in keiner Weise der sportliche Aspekt. Vielmehr schmerzt der Abgang des 26-Jährigen den Verein aus fußballerischer Sicht. Eric Zachhuber lieferte regelmäßig ab – wenn er nicht durch teils schwere Verletzungen außer Gefecht gesetzt wurde. „Der Hauptgrund für die Trennung ist, dass es sich für ihn nicht mehr zeitlich vereinbaren ließ. Er wohnt in Linz und betreibt dort ein Lokal, worauf er nun die Prioritäten setzt. Daher war dieser Schritt für alle Beteiligten die beste Lösung. Wir sind aber sehr froh über den Transfer von Sinisa Markovic. Wir glauben, einen passenden Nachfolger gefunden zu haben“, informiert der sportliche Leiter des Vereins Albert Huspek. Für welchen Verein Eric Zachhuber künftig in der Offensive wirbeln wird, steht noch nicht fest.

Fotocredit: SPG SV Wallern/St. Marienkirchen

