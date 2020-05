Top-Transfer für die Defensive – Florian Madlmayr im Wordrap

Details Mittwoch, 27. Mai 2020 11:00

Mit Florian Madlmayr verpflichtete der SV sedda Bad Schallerbach einen namhaften Innenverteidiger. Der Mann, der in Pasching sowie in der Linzer Fußballakademie eine Top-Ausbildung genoss und während seiner Zeit in der Jugend der TSG 1899 Hoffenheim mit prominenten Akteuren zusammenarbeitete, wechselte vom Regionalligisten WSC Hertha Wels in die Oberösterreich-Liga und soll fortan für noch mehr Stabilität in der Defensive der Renner-Truppe sorgen. Ligaportal.at spielte mit ihm einen Doppelpass in verbaler Hinsicht.

SV Bad Schallerbach: Top-Adresse in der OÖ-Liga

Mein neuer Trainer Erich Renner: Sehr guter Trainer

Darum überzeugte mich der SV Bad Schallerbach: Familiärer Verein, super Mannschaft

WSC Hertha Wels: Eine sehr erfolgreiche Zeit

Unterschied zwischen Regionalliga und OÖ-Liga: Lange Auswärtsfahrten, fußballerisch kaum ein Unterschied

Mannschaftstraining unter Auflagen: Ein Lichtblick für den Start der kommenden Saison

Heimtraining in den vergangenen Monaten: Nicht immer einfach sich zu motivieren

Meine Zeit bei der TSG 1899 Hoffenheim: Unvergesslich und lehrreich

Fußballprofi: Nichts für mich

Mit diesen heutigen Profis habe ich in Hoffenheim gespielt: Niklas Süle, Davie Selke, Jeremy Toljan

Die Zusammenarbeit mit meinem damaligen Trainer Julian Nagelsmann: unglaublicher Trainer, aber harte Schule

Mein damaliger Innenverteidiger-Kollege Niklas Süle: Ein sehr bodenständiger Typ und immer noch ein guter Freund

Diese Serie schaue ich aktuell: The Blacklist

Geisterspiele in der deutschen Bundesliga: Gewöhnungsbedürftig, dennoch Pflichttermin

Lieblings-App: Schnopsn

Vorbild: Zinédine Zidane

Lieblingsfilm: John Wick

Mein bester Gegenspieler war: Timo Werner

Das muss ein guter Innenverteidiger können: Gutes Stellungsspiel

Trainings-Gate des LASK: Waren sicher nicht die Einzigen

Ligaportal: Ein Muss für jeden Unterhaus-Fußballer

