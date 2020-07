„Das Ziel ist der Titel!“ – Trainer Rainer Neuhofer im Interview

Details Sonntag, 05. Juli 2020 18:22

Zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs stand die SPG SV Wallern/St. Marienkirchen an der Tabellenspitze der Oberösterreich-Liga. Wenn der Anpfiff zur Spielzeit 2020/21 ertönt, wird das Team, das sich in der Transferperiode an manchen Stellen entscheidend veränderte, abermals zum engsten Favoritenkreis gehören. Diese Rolle nimmt man im Trattnachtal auch selbstbewusst an. Ligaportal.at sprach mit Trainer Rainer Neuhofer.

Ligaportal: Bislang verzeichnet ihr 4 Zugänge und sechs Abgänge. Valentin Harringer aus der Linzer Akademie und Michael Streif von den Jungen Wikingern Ried sind die jüngsten Transfers. Ein kroatischer Stürmer soll noch kommen. Wie beurteilen Sie den Kader?

Neuhofer: „Michael Streif kommt aus der Regionalliga. Das ist ein junger Spieler, der für die Außenbahnen vorgesehen ist. Ich sehe ihn eher in der Offensive. Auch Valentin Harringer ist noch sehr jung. Ob das zwei Akteure für die Startelf sind, kann ich noch nicht beurteilen. Der Kader umfasst jetzt 18 Feldspieler und drei Torleute. Wir haben eine gute Mischung. Ich bin vom Kader überzeugt.“

Ligaportal: In der Vorsaison stellte man die beste Offensive der Liga. Konkurrenten wie Bad Ischl, Bad Schallerbach oder St. Valentin haben nun enorm aufgerüstet, während ihr Spieler wie Eric Zachhuber oder Michael Schröttner verloren habt. Wo sehen Sie Ihre Offensive im Ligavergleich?

Neuhofer: „Wir sind in der Lage, die Leistung der Vorsaison zu bestätigen. Ein Spieler wie Eric Zachhuber hat natürlich eine überragende Qualität. Was die Offensive konkret betrifft, will ich keine Wertung vornehmen. Generell bin ich der Meinung, dass sich viele Mannschaften in der kommenden Saison sehr viel ausrechnen werden. Die Liga hat deutlich an Qualität zugelegt. Sie ist heuer sehr stark. Wir sind eine von mehreren guten Mannschaften.“

Ligaportal: Wer sind die ersten Testspielgegner?

Neuhofer: „Wir hätten am Freitag eigentlich gegen Hertha Wels gespielt. Die haben uns aber abgesagt. Dann gab es ein internes Trainingsmatch. Die nächsten Gegner sind dann der FC Wels, die Jungen Wikinger Ried und Vöcklamarkt.“

Ligaportal: Was wird man nach der langen spielfreien Phase von den ersten Auftritten erwarten können?

Neuhofer: „Es wird nicht alles gleich funktionieren. Die Spieler sind aber hungrig und haben eine große Freude, dass es wieder losgeht. Ich denke, dass wir das Niveau, das wir vor Corona hatten, relativ schnell wieder erreichen werden. Das wird bei allen Mannschaften so sein.“

Ligaportal: Mit welcher Zielsetzung geht ihr in die neue Saison?

Neuhofer: „Unser Ziel ist, dass wir um den Titel mitspielen. Das wird sehr schwer – schwerer als in der Vorsaison. Wir haben das Zeug dazu, sind aber eine von mehreren Mannschaften, die infrage kommen. Es war in der Vorsaison schon unser Ziel, dass wir am Ende ganz vorne stehen. Zum Zeitpunkt des Abbruchs waren wir dann auch Erster. Der Titel ist kein Muss, aber ein Ziel.“

