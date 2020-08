8:0! SPG Friedburg/Pöndorf feiert im Salzkammergut Kantersieg

Details Sonntag, 02. August 2020 21:01

Im Transdanubia Landescup 2020/21 wurden in der 1. Runde von Donnerstag bis Samstag 25 Spiele ausgetragen, die restlichen sieben Begegnungen fanden am heutigen Sonntag statt. Auch zum Ausklang der Auftaktrunde blieben Überraschungen aus. Die OÖ-Ligisten wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Der ASK Case IH Steyr St. Valentin (4:2 bei ASKÖ Katsdorf) und der SV Zebau Bad Ischl (3:1 in Regau) setzten sich gegen Herbstmeister aus der 2. Klasse nur knapp durch. Während die SPG Algenmax Pregarten bei Landesliga Ost-Herbstmeister Bad Leonfelden einen 3:2-Derbysieg feierte, ließ es die SPG Lugstein Cabs Friedburg/Pöndorf im Salzkammergut ordentlich krachen und schoss den SV Bad Goisern mit 8:0 vom Platz.

Transdanubia Landescup 2020/21 Runde 1 - Sonntag-Spiele im Überblick:

ASKÖ Katsdorf (2NO/Herbstmeister) - ASK St. Valentin (OÖL/6.) 2:4 (0:1)

Tore: Christian Ebner 2 / Daniel Guselbauer 2 und Thomas Fröschl 2

UFC Ternberg (2O/Herbstmeister) - Union Gutau (2NM/Herbsmeister) 1:1 nach Verlängerung / 1:2 im Elfmeterschießen

Tore: Mario Zöttl / Werner Kuttner

SV Bad Goisern (1S/Herbstmeister) - SPG Friedburg/Pöndorf (OÖL/8.) 0:8 (0:1)

Tore: Jonas Reitter 2, Thomas Fenninger, Timo Neuhofer, Landing Goudiaby, Halid Hasanovic, Rumen Kerekov und Emrah Krizevac

Gelb-Rot: Fabian Gschwandtner (Bad Goisern)

SV Schalchen (LLW/10.) - Union Pettenbach (LLW/4.) 1:3 (1:1)

Tore: Mario Kirchtag / Dejan Erak, Marco Hufnagl und Florian Herndler

WSV-ATSV Ranshofen (BLW/Herbstmeister) - SC Schwanenstadt (LLW/9.) 0:2 (0:0)

Tore: Stefan Sammer und Nikola Georgiev

Union Regau (2S/Herbstmeister) - SV Bad Ischl (OÖL/7.) 1:3 (1:2)

Tore: Andreas Kuzniarski / Franjo Dramac, Marco Wieser und Mario Petter

Union Bad Leonfelden (LLO/Herbstmeister) - SPG Pregarten (OÖL/5.) 2:3 (0:0)

Tore: Luvumbu Vemba und Jakob Niedermayr / Robert Lenz 2 und Zdenek Linhart

Rot: Zdenek Linhart (Pregarten)

