Transdanubia Landescup 2020/21: Die Paarungen der 2. Runde

In Oberösterreichs Fußball-Unterhaus standen nach einer langen Pause am vergangenen Wochenende die ersten Pflichtspiele auf dem Programm. Der Transdanubia-Landescup läutete die Saison 2020/21 ein. In der 1. Runde standen 32 interessante Spiele am Programm, die zum Teil auch überaus spannend verliefen, große Überraschungen blieben jedoch aus. Die Kicker können nur kurz verschnaufen, denn bereits am kommenden Wochenende werden die 16 Partien der 2. Runde ausgetragen. Das Derby zwischen der Union Edelweiß Linz und der ASKÖ Donau Linz ist das einzige Duell zweier OÖ-Ligisten.

Transdanubia Landesup 2020/21 - Runde 2 im Überblick:

FREITAG:

17.30 SV Traun (LLO/11.) - SPG Weißkirchen/Allhaming (OÖL/2.)

17.30 Union Gutau (2NM/Herbstmeister) - ASK St. Valentin (OÖL/6.)

18.00 Union Kopfing (1NW/Herbstmeister) - SV Bad Schallerbach OÖL/4.)

18.00 Union Esternberg (LLW/2.) - SV Grieskirchen (OÖL/12.)

19.00 Union Edelweiß Linz (OÖL/10) - ASKÖ Donau Linz (OÖL/14)

19.00 SV Gmunden (LLW/5.) - SV Bad Ischl (OÖL/7.)

19.00 SK Schärding (LLW/Herbstmeister) - SU St. Martin/M. (OÖL/9.)

19.00 ASKÖ Schwertberg (LLO/12) - Union St. Florian (OÖL/11.)

19.30 SK Admira Linz (LLO/8.) - ASKÖ Oedt (OÖL/3.)

19.30 Union Pettenbach (LLW/4.) - SPG Friedburg/Pöndorf (OÖL/8.)

SAMSTAG:

17.30 ASKÖ Ohlsdorf (BLS/Herbstmeister) - UFC Ostermiething (LLW/8.)

19.00 ATSV Neuzeug (LLO/Vorletzter) - USV St. Ulrich (LLO/9.)

SONNTAG:

17.00 SC Schwanenstadt (LLW/9.) - SV Micheldorf (OÖL/13.)

17.00 SC Marchtrenk (LLO/10.) - SK Bad Wimsbach (LLW/6.)

18.00 Union Dietach (LLO/6.) - SPG Pregarten (OÖL/5.)

18.00 UFC Rohrbach-Berg (LLO/2.) - SPG Wallern/St. Marienkirchen (OÖL/Herbstmeister)

