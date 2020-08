Als Reaktion auf Corona-Maßnahmen – SU St. Martin/M. mit besonderem Fan-Special

Details Donnerstag, 13. August 2020 16:13

Heimspiele der SU Strasser Steine St. Martin gelten traditionell als echter Zuschauermagnet in der Oberösterreich-Liga. Regelmäßig sorgen zahlreiche Fans für Top-Stimmung von den Rängen und verwandeln das Aubachstadion stets in eine Festung. Die Corona-Schutzmaßnahmen treffen daher die Mühlviertler besonders hart. Nur 200 Zuschauer dürfen die Matches im Stadion verfolgen. Für den Ligaauftakt am kommenden Samstag gegen ASKÖ Donau Linz hat sich der Verein daher etwas Besonderes ausgedacht.

All diejenigen, die es nicht ins Aubachstadion schaffen, um die Nimmervoll-Truppe vor Ort auf ihrer Jagd nach den ersten Punkten der neuen Saison zu unterstützen, haben die Möglichkeit, das heiß ersehnte Duell via Livestream im Gasthaus „Einkehr am Marktplatz“ auf einer Leinwand zu verfolgen. Ankick ist um 17.00 Uhr. „Das ist ein Special für unsere treuen und großartigen Fans“, heißt es von Vereinsseite.

Besondere Fan-Aktion: Hofstettner Märzen 0,5 Liter um € 2,60 statt um 3,60.

Fotocredit: Niki Hartl

