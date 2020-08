Nach positiven Corona-Tests: SPG SV Wallern/St. Marienkirchen setzt Zeichen!

Details Samstag, 29. August 2020 21:24

Als Herbstmeister der Vorsaison in der Oberösterreich-Liga qualifizierte sich die SPG SV Wallern/St. Marienkirchen für den ÖFB Cup und wäre dort am gestrigen Freitag auf SVG Reichenau aus der Regionalliga Tirol getroffen. Die im Zuge dessen durchgeführte Corona-Testung ergab aber zwei positive Fälle in den Reihen der Neuhofer-Truppe. Konsequenz: Das Kräftemessen wurde abgesagt. Nun setzte der OÖ-Ligist ein Zeichen.

Heute verlautbarte die SPG SV Wallern/St. Marienkirchen via Pressemitteilung: „Nach zwei positiven Testergebnissen im Zuge der PCR-Testung am Dienstag, 25. August, für den ÖFB-Cup, wurde der SV Wallern vor allem in den Medien oft erwähnt. Der Verein selbst hat die Entscheidungen der unterschiedlichen Bezirkshauptmannschaften (abhängig von den Wohnorten der Spieler und Betreuer) nie in Zweifel gestellt. Entscheidungen von Behörden sind zu akzeptieren und können gerade in der aktuellen Zeit natürlich von Fall zu Fall variieren. Um ein Zeichen zu setzen, hat sich der SV Zaunergroup Wallern dazu entschieden, die gesamte bereits einmal negativ getestete Kampfmannschaft samt Betreuer erneut testen zu lassen, auf eigene Kosten, und das Training auszusetzen, um weiteren Kontakt zu vermeiden. Soeben hat der Verein die Verständigung erhalten, dass alle Personen negativ sind.“

