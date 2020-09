OÖ-Liga 20/21: Analyse – das war Runde 8

Details Sonntag, 27. September 2020 13:18

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Sechs der acht Matches in der Oberösterreich-Liga gingen an diesem Wochenende über die Bühne. Aufgrund eines Corona-Falls in den Reihen der Union Mondsee waren die Mamoser-Truppe und der SV Bad Ischl zum Zuschauen verdammt. Hinzu kam die witterungsbedingte Absage des Duells zwischen der SPG Friedburg/Pöndorf und dem ASK St. Valentin. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück auf die Begegnungen, die auch stattfanden.

Leader strauchelt

Die vorbildhafte Serie der SU St. Martin/M., fünf volle Erfolge am Stück mitumfassend, fand am Freitagabend ein jähes Ende, als man von der SPG Pregarten mit 1:4 in die Knie gezwungen wurde. Die Nimmervoll-Elf bleibt weiterhin an der Tabellenspitze, hat aber bei einem Spiel mehr nur noch drei Zähler Vorsprung auf die SPG SV Wallern/St. Marienkirchen. Diese erledigte ihre Hausaufgaben auf seriöse Art und Weise und fuhr gegen den Tabellenletzten aus Perg den erwarteten Favoritensieg ein (2:0). Auf Rang drei schob sich die Union Edelweiss vor, welche durch das 4:1 gegen das Sorgenkind SV Grieskirchen nach zwei Remis am Stück endlich wieder voll anschrieb. Mann des Spiels war Stürmer Kenan Ramic mit drei Volltreffern. Der Vierte aus Weißkirchen verpasste es indes, den Druck auf die Tabellenspitze zu erhöhen. Im Kracher der Runde gegen den Fünften des Rankings ASKÖ Oedt wurden die Punkte geteilt (1:1). Gegen einen in physischer Hinsicht überlegenen Kontrahenten durfte schlussendlich von einem glücklichen Zähler gesprochen werden.

Topform bestätigt

Nach dem 2:0-Heimsieg gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming in der Vorwoche entschied die Riepl-Elf aus Pregarten nun eine weitere Partie für sich, in die man als Underdog gegangen war. Gegen den Tabellenführer SU St. Martin ließ man auf eigener Anlage die Muskeln spielen und wies jenen überraschend hoch mit 4:1 in die Schranken. Mittelfeldmann Markus Blutsch steuerte gleich zwei Treffer bei. Unmittelbar hinter der SPG Pregarten folgt im Klassement der SV Grün-Weiß Micheldorf auf Zwischenrang sieben. Die Kremstaler bezwangen den SV Bad Schallerbach auf heimischem Rasen mit 2:0 und stürzten somit den direkten Kontrahenten noch tiefer in die Ergebniskrise. Für die Renner-Truppe war es die bereits dritte Pleite in Serie.

Im Tabellenkeller wird es kritisch

Dank vorbildhafter Moral und einer tollen kämpferischen Leistung rang die Union St. Florian die bis dato so heimstarke ASKÖ Donau Linz auf deren Anlage mit 3:2 nieder und entfernte sich somit entscheidend vom Tabellenende. Vier Punkte Vorsprung hat man nun auf den Vorletzten SV Grieskirchen, fünf sind es auf das Schlusslicht aus Perg. Die Grieskirchner kamen gegen die Union Edelweiss zuhause unter die Räder (1:4). Es war die bereits fünfte Pleite in den vergangenen sechs Matches. Die DSG Union Perg ist das zweite Team der Oberösterreich-Liga, das noch auf den ersten Dreier in dieser Saison wartet. Gegen die Top-Mannschaft aus Wallern setzte es am Freitagabend schon die sechste Niederlage in dieser Spielzeit.

Fotocredit: Klaus Haslinger