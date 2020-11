Große Umfrage – Das Überraschungsteam der OÖ-Liga ist…

Details Freitag, 06. November 2020 15:03

Aufgrund des neuerlichen Lockdowns war Herbst der Oberösterreich-Liga von kürzerer Dauer als normalerweise. Und trotzdem war er lange genug, um Tendenzen abzuleiten – in vielerlei Hinsicht. Welche Mannschaft spielte den besten Fußball in der Hinrunde? Wer war die positive Überraschung? Wer enttäuschte unterdessen? Wer ist der kompletteste Torjäger? Ligaportal.at hörte sich bei allen 16 Vereinen um und präsentiert in einer mehrteiligen Serie die Ergebnisse. Nun interessiert die größte Überraschung in positiver Hinsicht.

Herbstmeister überlegener Voting-Sieger

Es wäre wohl übertrieben gewesen, die SU St. Martin/M. vor Saisonstart als krassen Außenseiter zu bezeichnen. Die Konstanz, welche das Team ab Runde eins an den Tag legte, die fußballerische Qualität, mit der man regelmäßig beeindruckte, und die tolle Physis, die gleich mehrere Kontrahenten regelrecht überforderte, überraschten dann aber doch. Folglich dürfen sich die Mühlviertler verdient als Überraschungsteam der Hinrunde bezeichnen – mit satten zwölf von 16 Stimmen. Spätestens mit dem 4:1-Kantersieg gegen den heißesten Titelfavoriten aus Wallern auf dessen Kunstrasen im Nachtragsmatch Mitte September verdeutlichte die Nimmervoll-Truppe mit Nachdruck, dass mit ihr in dieser Spielzeit absolut zu rechnen ist. Eine Woche zuvor hatte man erstmals die Tabellenführung übernommen und diese bis zur Winterpause nicht mehr abgegeben. Dass die SU St. Martin ein vorbildhafter Ausbildungsverein samt toller Teamchemie und beeindruckender Kulisse bei Heimmatches ist, ist schon lange bekannt. Der nächste Schritt, der dann in der jüngeren Vergangenheit gesetzt wurde, lässt sich unter anderem auf den Umstand zurückführen, dass die individuelle Qualität durch die Verpflichtung von Akteuren wie Jindrich Rosulek, Florian Krennmayr oder Martin Lindak noch einmal entscheidend angehoben wurde.

Stimmen für zwei weitere Teams

Zwei Trainer/Funktionäre der Oberösterreich-Liga stimmten in diesem Teil des Votings für die Union Edelweiss, welche noch am häufigsten genannt wurde, als es um jene Mannschaft ging, die den besten Fußball spielt. Gezielte Transfers und das Verinnerlichen der Philosophie von Trainer Harald Kondert ließen bereits die Vermutung zu, dass es die Linzer in dieser Saison weit bringen könnten. Schlussendlich überraschte dann aber doch, dass man den Abgang von Klaus Schützeneder und den verletzungsbedingten Ausfall von Philipp Frühwirth so gut kompensieren konnte und sogar hauchdünn am Herbstmeistertitel vorbeischrammte. Die Serie von neun ungeschlagenen Partien, welche Anfang September startete, beeindruckt überdies. Zwei Stimmen gingen schließlich auch an den SV Grün-Weiß Micheldorf. Das Überraschungsmoment bezieht sich bei den Kremstalern wohl auf die ersten beiden Drittel des Herbstdurchgangs. Die letzten vier Spiele verlor man nämlich allesamt. Davor mischte das Team, das in den vergangenen Saisons oftmals als Abstiegskandidat gehandelt worden war, die Liga richtig auf. Zwischenzeitlich setzte man sich sogar in der obersten Tabellenhälfte fest und beeindruckte dabei mit offensiver Durchschlagskraft, was insbesondere an Antonio Dukic lag. Der Sommerneuzugang schlug voll ein und führte lange die Torjägerliste an. Als er sich dann an der Schulter verletzte, war es auch mit dem Micheldorfer Höhenflug schnell vorbei.

Fotocredit: Niki Hartl, Helmut Dietmaier