OÖ-Liga: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist... Michael Schröttner (Weißkirchen/Allhaming)

Endergebnis:

1. Michael Schröttner (Weißkirchen/Allhaming / 9331 Stimmen)

2. Tobias Hahn (Union St. Florian / 5210 Stimmen)

3. Christoph Oberegger (ASKÖ Donau Linz / 4483 Stimmen)

4. Liam Schmuck (Weißkirchen/Allhaming / 3243 Stimmen)

5. Alexander Pöppl (SPG Pregarten / 3195 Stimmen)

6. Ajas Karic (SV GW Micheldorf / 1494 Stimmen)

7. Benito Teramo (Bad Schallerbach / 1475 Stimmen)

8. Klaus Kapl (SV Grieskirchen / 1361 Stimmen)

9. Rene Engel (ASK St. Valentin / 1261 Stimmen)

10. Bernd Schrattenecker (SV GW Micheldorf / 859 Stimmen)