Top-Transfers des Winters im Wordrap (Teil 2): Alexander Peter – Flügelspieler mit Tempo und Technik

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Die Teams der Oberösterreich-Liga konnten in der abgelaufenen Winterübertrittszeit gleich mit mehreren spektakulären Transfers aufwarten. In einer mehrteiligen Serie spielt Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit namhaften Neuzugängen. Nach Florian Spitzer, den es zurück zur SPG SV Wallern/St. Marienkirchen zog, folgt mit Alexander Peter nun ein weiterer Offensivakteur, der mit seiner hohen individuellen Qualität das Angriffsspiel seiner neuen Truppe – in diesem Fall der ASKÖ Oedt – gehörig ankurbeln soll. Der 27-Jährige kam vom Ligakonkurrenten Union Mondsee.

ASKÖ Oedt: Verein mit sehr professionellem Umfeld

Mein neuer Trainer Davorin Kablar: Noch schwierig zu sagen, da wir bislang kaum trainieren konnten, jedoch ein sehr engagierter Trainer mit viel Wissen und Motivation

Darum überzeugte mich die ASKÖ Oedt: Mannschaft mit hoher Qualität und ich spiele gerne um den Meistertitel/Aufstieg und Cup-Sieg

Union Mondsee: Super Verein mit sehr sympathischen Leuten und einer guten Mannschaft

Unterschied zwischen OÖ-Liga und Regionalliga Salzburg: Qualitativ ist meiner Meinung nach nicht viel Unterschied, körperlich robuster ist es jedoch in der OÖ-Liga.

Meistertitel: Hole ich hoffentlich mit der ASKÖ Oedt

Stärke: Dribbling, Passspiel

Schwäche: Defensive

Von diesem Spieler der OÖ-Liga schaue ich mir etwas ab: Dazu kenne ich die Liga noch zu wenig

So halte ich mich aktuell fit: Wir trainieren seit November mit unseren Athletiktrainern online und mit Läufen. Dazu noch Individualtraining seit ca. 3 Wochen.

Lieblings-App: Instagram

Sportarten neben Fußball: Ich bin von klein auf sehr sportbegeistert und probiere gerne neue Sportarten aus (zurzeit sofern möglich: Tennis, Teqball, Tischtennis, Volleyball).

Vorbild: Arjen Robben

Lieblingsfilm: Der Herr der Ringe (Filmtrilogie)

Mein bester Gegenspieler war: Karim Onisiwo – spielte damals mit USK Anif gegen ihn, als er noch für Austria Salzburg aktiv war.

Mein Meistertipp in

- Österreich: Red Bull Salzburg

- Deutschland: Bayern München

- England: Manchester City

- Italien: Inter Mailand

- Spanien: Atletico Madrid

CL-Sieger 20/21: Bayern München

Europameister 2021: Frankreich

Ligaportal: Sehr gute Plattform, um im Unterhaus immer aktuell informiert zu sein (verwende selbst sehr gerne die Ligaportal-App).

