Top-Transfers des Winters im Wordrap (Teil 3): Lukas Gabriel – Defensivspezialist mit Leaderqualitäten

Details Dienstag, 09. März 2021 17:48

INTERSPORT Stöcker aus Eferding präsentiert: Die Teams der Oberösterreich-Liga konnten in der abgelaufenen Winterübertrittszeit gleich mit mehreren spektakulären Transfers aufwarten. In einer mehrteiligen Serie spielt Ligaportal.at einen verbalen Doppelpass mit namhaften Neuzugängen. Nach den Offensivakteuren Florian Spitzer und Alexander Peter folgt nun ein Spieler, der die Defensive seines neuen Vereins – in diesem Fall des SV sedda Bad Schallerbach – fortan stabilisieren soll. Ein wichtiger Trumpf scheint in diesem Zusammenhang die Erfahrung zu sein: Lukas Gabriel spielte etwa bereits für die SV Ried in der Bundesliga oder Blau-Weiß Linz in der 2. Liga. Zuletzt war er für den Regionalligisten WSC Hertha Wels aktiv.

SV Bad Schallerbach: Mein neuer Verein, super erster Eindruck

Mein neuer Trainer Erich Renner: Anscheinend harte Vorbereitung ;) Erfahrener und erfolgreicher Trainer in Oberösterreich

Darum überzeugte mich der SV Bad Schallerbach: Tolle Gespräche mit Trainer und Co., Ambitionen

SV Ried: Mein Start ins Fußballgeschäft, erste Profistation mit vielen extrem tollen Erfahrungen und Persönlichkeiten

WSC Hertha Wels: Tolle Mannschaft mit super Typen

Stärke: Ehrgeiz und Leidenschaft

Schwäche: Verbissenheit und Ungeduld

Diesen Eindruck habe ich von der OÖ-Liga: Sehr ausgeglichene und spannende Liga

So halte ich mich aktuell fit: Läufe und Trainingsplan vom Verein und Fitnessübungen zuhause

Lieblings-App: WhatsApp

Sportarten neben Fußball: Tennis, NFL Football und Fischen

Vorbild: Gibt es viele ;)

Dieser Trainer einer Profi-Mannschaft beeindruckt mich: Christian Streich (Freiburg)

Mein Meistertipp in

- Österreich: Salzburg

- Deutschland: Bayern

- England: Manchester City

- Spanien: Barcelona

CL-Sieger 20/21: Bayern

Europameister 2021: Deutschland

Ligaportal: Großartige App

