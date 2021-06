Jetzt wird es ernst – Auslosung des Transdanubia Landescups 2021/22 steht unmittelbar bevor

Details Freitag, 25. Juni 2021 11:35

In den vergangenen beiden Spielzeiten wurde aus bekannten Umständen nicht nur der Meisterschafts- sondern auch der Cupbetrieb eingestellt. Der prestigeträchtige Bewerb, an dem sämtliche Vereine der Oberösterreich-Liga sowie der beiden Landesligen und ausgewählte Vertreter aus unteren Spielklassen teilnehmen, soll in der kommenden Saison wieder vollständig über die Bühne gehen. Die Auslosung hierfür steigt Anfang Juli.

Änderungen im Teilnehmerfeld

Am 5. Juli ab 18.30 Uhr werden im Gasthof Hotel Stockinger in Ansfelden die Duelle des Transdanubia Landescups ermittelt. Neben sämtlichen Vertretern der Oberösterreich-Liga und den beiden Landesligen sind diejenigen Vereine zur Teilnahme berechtigt, welche zum Zeitpunkt des Saisonabbruchs 2020/21 die rechnerisch normierten Tabellen der Bezirksliga sowie der 1. und 2. Klassen angeführt hatten und nicht aufstiegsberechtigt waren. Teams wie die ASKÖ Ohlsdorf (Bezirksliga Süd), der SV Gramastetten (1. Klasse Nord) oder der SC Hörsching (1. Klasse Mitte) werden also für ihre starken Leistungen in der jüngeren Vergangenheit belohnt – so bitter die vergangenen Monate und die mit der Pandemie einhergehenden Entscheidungen in sportlicher Hinsicht für sie auch waren, insbesondere wenn man aufgrund eines komfortablen Vorsprungs den Aufstieg bereits vor Augen hatte.

Traditionelle Vorgehensweise

Wie in den vergangenen Jahren werden die qualifizierten Teams in vier Gruppen eingeteilt. Dabei spielen eine leistungsebenenbezogene Ausgeglichenheit und regionale Gesichtspunkte zentrale Rollen. Die Auslosung wird für die ersten drei Runden innerhalb erwähnter Gruppen durchgeführt. Der klassenniedrigere Verein hat stets Heimrecht. Treffen zwei Teams aus derselben Liga aufeinander, kommt das Heimrecht dem erstgezogenen Vertreter zu. Die erste Runde des Cups steigt dann am 25. Juli, die zweite am 1. August, die dritte am 24. August. Somit gehen die ersten beiden Matchtage des Landescups traditionellerweise wieder vor Meisterschaftsstart über die Bühne. In der Oberösterreich-Liga erfolgt der Auftakt am 6. August. In allen übrigen Spielklassen des Unterhauses eine Woche später.

Fotocredit: Klaus Haslinger