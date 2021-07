Brisante Duelle – 1. Runde des Transdanubia Landescups ausgelost

Details Dienstag, 06. Juli 2021 16:55

Am gestrigen Montag erfuhren die 64 teilnahmeberechtigten Vereine des Transdanubia Landescups 2021/22 ihre Erstrundengegner. Die Auslosung, zu der Vertreter sämtlicher Teilnehmer eingeladen worden waren, ging im Hotel Stockinger in Ansfelden über die Bühne. Die Gesamtdotation des Wettbewerbs beträgt 23.000 Euro. Der Sieger darf sich über 10.000 Euro und einen Startplatz im UNIQA ÖFB Cup 2022/23 freuen.

Die ersten beiden Runden steigen noch vor Meisterschaftsstart

Traditionell wurden die Vereine wieder in vier Gruppen aufgeteilt, wobei auf eine gewisse Ausgeglichenheit in Sachen Leistungsebenen sowie auf regionale Gesichtspunkte geachtet wurde. Innerhalb des jeweiligen Rasters dieser Gruppen werden in den drei Herbstrunden die Viertelfinalteilnehmer ermittelt. Der klassenniedrigere Verein hat Heimrecht. Die ersten drei Runden werden am 25. Juli, 1. August und 24. August ausgetragen. Eine Vorverlegung in beiderseitigem Einverständnis der konkurrierenden Teams ist möglich.

Überblick über sämtliche Erstrundenduelle

Gruppe A

SC Schwanenstadt 08 – SV Schalchen

SK Kammer – SV GW Micheldorf

Union Eberstalzell – Union Pettenbach

SV Gmunden – SPG Friedburg/Pöndorf

UFC Ostermiething – SV Bad Ischl

UFC Lochen – ASKÖ Ohlsdorf

Union Oberwang – Union Mondsee

SV Mauerkirchen – SPG Braunau/Ranshofen

Gruppe B

SV Bad Schallerbach – SV Grieskirchen

UFC Rohrbach/Berg – Union Dorf a. d. Pram

Union Taufkirchen/Pram – Union Peuerbach

Union Nebelberg – Union Julbach

SV Lambrechten – SK Schärding

Union Schardenberg – SPG Wallern/St. Marienkirchen

Union Esternberg – SU St. Martin/M.

SV Riedau – FC Andorf

Gruppe C

Union Gaspoltshofen – Union Edelweiss

FC Stahl Linz – SK Admira Linz

SV Gramastetten – SC Marchtrenk

SV Traun – ASKÖ Donau Linz

ASK Blaue Elf Wels – SK St. Magdalena

SK Bad Wimsbach – SPG Weißkirchen/Allhaming

SC Hörsching – ASKÖ Oedt

ASKÖ Viktoria Marchtrenk – ATSV Sattledt

Gruppe D

SPG Pregarten – ASK St. Valentin

SU Bad Leonfelden – ASKÖ Schwertberg

Union Neumarkt/M. – Union Naarn

Union Adlwang – Union Perg

Union Bad Hall – Union St. Florian

SC Tragwein/Kamig – Union Katsdorf

USV St. Ulrich – ATSV Neuzeug

SV Windischgarsten – Union Dietach

Fotocredit: OÖFV/Lui