Ex-Profi Markus Blutsch im Wordrap!

Er war Nationalspieler in den Nachwuchsteams der Österreichischen Nationalmannschaft und sammelte trotz seiner erst 26 Jahre bereits viel Erfahrung in der Österreichischen Bundesliga und zweiten Liga. Die Rede ist von Markus Blutsch, der mittlerweile bei der SPG Pregarten in der OÖ-Liga kickt.

Mit seiner Mannschaft spielt Blutsch derzeit in der Tabelle um die vordersten Plätze mit. Ligaportal.at bat Pregartens Nummer 10 zum Wordrap!

SPG Pregarten:

Für mich eine Wohlfühloase

Diese drei Wörter beschreiben meinen Trainer Ronald Riepl am besten:

zielstrebig, professionell, verantwortungsbewusst

Stärken:

Technik, Mentalität, körperliche Fitness, linker Fuß

Schwächen:

rechter Fuß, Robustheit

Saisonziel:

In jedem Spiel alles Mögliche rausholen!

Meister OÖ Liga:

ASKÖ Oedt

Wie hast du dich in der Pandemie Zeit fit gehalten:

Stundenlanges (Fußball)tennis, Läufe und Sprinttraining, Mountainbiken, Trailrunning und Langlaufen

So bereite ich mich zuhause auf ein Match vor:

mit einer ordentlichen Portion Pestospaghetti + Rote Rüben Salat, einem kurzen Nickerchen und Musik!

Was hat dich dazu gebracht, nach Pregarten zu wechseln:

Da haben mehrere Faktoren eine Rolle gespielt: Trainer Ronnie Riepl wollte mich unbedingt haben und ich selber wollte auch um eine Spur kürzer treten wegen meinem Studium, der Arbeit, aber auch damit ich mehr Zeit für Familie und Freunde habe!

Homeoffice oder Büro:

Büro!

SK St. Magdalena:

Jugendverein und alte Liebe!

Ich bin immer wieder gerne am Sportplatz in St. Magdalena.

FC Bayern München oder Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund

Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo:

Cristiano Ronaldo

Lask Linz oder Blau Weiß Linz:

Keine Präferenz

Mein Vorbild als kleiner Junge war:

Cristiano Ronaldo und Zinedine Zidane

Mein bester Gegenspieler in der Bundesliga war:

Naby Keita

Mein Highlight der aktiven Profikarriere war:

3. Platz bei der U19 EM in Ungarn und die Auszeichnung zum Österreichischen Nachwuchsfussballer 2015

Champions League Sieger 2022:

Paris SG (hoffentlich lieg ich falsch)

Meister Österreichische Bundesliga 2021/2022:

Red Bull Salzburg

Lieblingsapp:

Instagram

Ligaportal.at:

Top App und ein MUSS für jeden Fan des Fußballsports

