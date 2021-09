OÖ-Liga 21/22: Analyse – Das war Runde 5

Details Montag, 06. September 2021 17:55

Die fünfte Runde der Oberösterreich-Liga ist Geschichte. Sie wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen und brachte wichtige Erkenntnisse mit sich. Ligaportal.at blickt noch einmal zurück, die einzelnen Regionen das Rankings, das mit jedem Matchtag mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, unter die Lupe nehmend.

Tabellenführung verteidigt

Nachdem der Spitzenreiter aus Friedburg in der Vorwoche kurz gestrauchelt war, nahm er nun wieder so richtig Fahrt auf. Mit dem 3:1-Auswärtssieg gegen den SV Bad Schallerbach, dem vierten vollen Erfolg in dieser Saison, wehrte man die Angriffe der ersten Verfolger gekonnt ab. Stürmer Mersudin Jukic war bei erwähntem Triumph gleich zwei Mal erfolgreich. Mit insgesamt zehn Volltreffern führt er weiterhin die Torjägerliste an. Kann er jenen Schnitt halten, würde er am Saisonende bei exakt 60 Treffern stehen… Man wird ja wohl noch rechnen, und träumen dürfen. Auf Rang zwei im Klassement folgt die Union Mondsee, die am vergangenen Wochenende ebenfalls den vierten Sieg dieser Spielzeit einfuhr. Im Kracher der Runde rang man die ASKÖ Oedt mit 2:1 nieder. Wie der Spitzenreiter aus Friedburg bleiben auch der ASK St. Valentin (3:1 gegen die DSG Union Perg) und die SPG Pregarten (2:0 gegen den SV Grieskirchen) weiterhin ungeschlagen.

Wichtige Siege

Die ASKÖ Donau Linz verbesserte sich durch den überraschenden 3:2-Heimerfolg gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming auf Tabellenposition sechs. Die Kleinmünchner riefen dabei die beste Leistung seit Jahren ab – technisch hochwertig, temporeich, effizient im vordersten Drittel. Auch die SU St. Martin (4:1 gegen die Union Edelweiss) und die SPG Wallern/St. Marienkirchen (4:1 gegen den SV Grün-Weiß Micheldorf) machten einen gewaltigen Sprung im Ranking – durch den jeweils ersten Saisonsieg nach einer richtig bescheidenen Phase. Die absoluten Top-Teams der Vorsaison hoffen nun, dass damit der Knoten endgültig geplatzt ist.

SV Bad Ischl bleibt trotz Punktgewinn Letzter

Mit dem SV Grün-Weiß Micheldorf und dem SV Bad Ischl gibt es zwei Mannschaften, die immer noch auf den ersten Saisonsieg warten. Für zweitgenanntes Team reichte es als Inhaber der roten Laterne erst zu zwei Zählern. Einen davon holte man aber am vergangenen Freitagabend in einer brutal emotionalen, spektakulären Partie gegen die Union St. Florian. Bis zur 86. Minute sah man, mit einem 1:4-Rückstand konfrontiert und in Unterzahl agierend, wie der sichere Verlierer aus, ehe Angreifer Franjo Dramac voll aufdrehte und mit zwei Toren und einem Assist in den Schlussminuten noch auf 4:4 stellte. Jener Punktgewinn darf als wichtige Moralinjektion für die kommenden Aufgaben angesehen werden, wenn man schnellstmöglich ins gesicherte Mittelfeld des Klassements vorstoßen will.

Fotocredit: Harald Dostal

