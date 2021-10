Goalgetter Lukas Leitner von der Union Mondsee im Wordrap!

Details Mittwoch, 06. Oktober 2021 13:40

Über 300 Tore in mehr als 400 Kampfmannschaftsspielen - das ist die unglaubliche Bilanz von Union Mondsee-Goalgetter Lukas Leitner! Nach vielen Jahren bei seinem Heimatverein Union St. Martin, zog es den Mühlviertler nach Vöcklamarkt, wo er mit seinen wichtigen Treffern ebenfalls zu überzeugen wusste. Nun steht Lukas Leitner aber bei der Union Mondsee auf dem Feld und hat mit bereits neun Treffern in der laufenden Saison großen Anteil am derzeitigen fünften Tabellenplatz. Ligaportal.at bat den Vollblutstürmer zum Wordrap!

Union Mondsee:

Super familiärer Verein, der die Qualität bietet, sich vom Nachwuchs bis zur Kampfmannschaft weiterzuentwickeln.

Diese drei Wörter beschreiben Trainer Christoph Mamoser am besten:

Motiviert, kompetent, menschlich

Stärken:

Tore & Assists

Schwächen:

gibt es Viele

Saisonziel:

Einstelliger Tabellenplatz, wenn wir die Verletzungen und Ausfälle reduzieren können Top 6

Meister OÖ-Liga 2021/22:

ASKÖ Oedt

Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Krafttraining, Läufe, Snowboarden, Tennis

Union St. Martin:

Vom Nachwuchs bis zur Kampfmannschaft und den zahlreichen Zusehern ein Vorzeigeverein

Mein bester Gegenspieler bisher war:

Thomas Laganda und Gernot Trauner

Homeoffice oder Büro?

Beides

FC Bayern München oder Borussia Dortmund?

Weder noch - SK Rapid Wien

Erling Haaland oder Kylian Mbappe?

Erling Haaland

Champions League Sieger 2022:

Manchester City

Facebook oder Instagram?

Beides, bin ja über 30 ;-)

Lieblingsapp?

Hab ich keine

Ligaportal.at:

Super App, zurecht erfolgreich!

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!