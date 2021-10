Florian Templ von der SPG Weißkirchen/Allhaming im Wordrap!

Details Dienstag, 12. Oktober 2021 19:35

Er weist zahlreiche Einsätze in der Bundesliga und der 2. Liga Österreichs vor. Seit 2019 steht Florian Templ aber für die SPG Weißkirchen/Allhaming am Feld. Derzeit liegt er mit seiner Mannschaft auf Tabellenplatz 3 in der OÖ-Liga und hat mit neun Treffern großen Anteil an der guten Ausgangslage. Ligaportal.at bat den Angreifer zum verbalen Doppelpass!

SPG Weißkirchen/Allhaming:

Eine eingeschworene Truppe mit tollem Zusammenhalt im gesamten Verein.

Trainer Alfred Olzinger:

Trainerfuchs der weiß, was er an seinen Spielern hat

Stärken:

Heimstärke

Schwächen:

Momentan Auswärtsspiele

Saisonziel:

Wöchentlich gute Leistungen bringen

Meister OÖ-Liga 2021/22:

ASKÖ Oedt

So viele Treffer erzielt Florian Templ in der Saison 21/22:

9 Tore

Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Laufen - großer Dank an meine Kollegen ;-)

Homeoffice oder Büro?

Büro

Mein bester Gegenspieler in der Bundesliga war:

Andre Ramalho

Paris SG oder Manchester City?

Manchester City

Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo

Champions League Sieger 2022:

FC Bayern München

Facebook oder Instagram?

Instagram

Lieblingsapp?

Kickbase

Ligaportal.at?

Täglicher Begleiter

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!