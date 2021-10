ASK St. Valentins Daniel Guselbauer im Wordrap!

Details Montag, 18. Oktober 2021 18:41

Seit 2013 steht Daniel Guselbauer bei ASK St. Valentin auf dem Feld und ist aus der Mannschaft des OÖ-Ligisten nicht mehr wegzudenken. Dass seine Mannschaft nach elf Runden am zweiten Tabellenplatz liegt und damit erster Verfolger von ASKÖ Oedt ist, ist auch Verdienst des Mittelfeldmotors, der in zehn der elf Spiele auflief. Ligaportal.at bat die Nummer 11 zum verbalen Doppelpass!

ASK St.Valentin:

Mein Herzensverein

Diese Wörter beschreiben Trainer Peter Riedl am besten:

Menschlich TOP, Fußballfachwissen, bodenständiger Typ

Stärken:

Für jeden Spaß zu haben

Schwächen:

Verlieren

Saisonziel:

Vorderes Tabellendrittel

Meister OÖ-Liga 2021/22:

ASKÖ Oedt

Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Kein Kommentar ;-)

Homeoffice oder Büro?

Homeoffice wenn es möglich wäre

FC Bayern München oder Borussia Dortmund?

Weder noch - für beide keine Sympathie

Robert Lewandowski oder Erling Haaland?

Wayne Rooney

Champions League Sieger 2022:

Manchester United

Facebook oder Instagram?

Facebook

Lieblingsapp?

Hab ich keine

Ligaportal.at:

Top informativ

