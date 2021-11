ASKÖ Oedt Defensivmotor Florian Fellinger im Wordrap!

Details Montag, 01. November 2021 08:44

Die ASKÖ Oedt steht nach 13 Spielen in der OÖ-Liga derzeit an der Spitze der Tabelle. Mitverantwortlich dafür ist auch Florian Fellinger, der in allen Spielen für die Kablar-Elf auflief. Ligaportal.at bat die Nummer 4 zum Wordrap!

ASKÖ Oedt:

Professionell organisierter Verein und eine TOP Adresse im Unterhaus OÖ

Trainer Davorin Kablar:

Ehrgeiziger Trainer mit Siegermentalität

Stärken:

Zweikampf

Schwächen:

Abschluss/Torgefährlichkeit

Saisonziel:

Meister

Meister OÖ-Liga 2021/22:

ASKÖ Oedt

Wie hast du dich in der Pandemiezeit fit gehalten?

Läufe, Online Training, Badminton

Homeoffice oder Büro?

Präsenzlehre aufgrund der sozialen Kontakte

FC Bayern München oder Borussia Dortmund?

Borussia Dortmund

Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo?

Ganz klar Messi

Champions League Sieger 2022:

Paris SG

Facebook oder Instagram?

Facebook

Ligaportal.at:

Unverzichtbare Plattform um alle Infos zu bekommen.

