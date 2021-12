Trainersuche beendet – DSG Union Perg präsentiert neuen Übungsleiter

Details Donnerstag, 09. Dezember 2021 17:25

Unmittelbar nach dem verfrühten Ende der Hinserie war bekannt geworden, dass Samir Gradascevic, der die DSG Union HABAU Perg nach zwei ganz schwierigen Jahren wieder stabilisiert hatte, als Trainer zurücktritt. Nun stellte der Verein seinen Nachfolger vor. Es handelt sich hierbei um einen Coach, der bereits Erfahrungen in der Oberösterreich-Liga vorweisen kann und zuletzt in der Bezirksliga arbeitete.

Anforderungsprofil erfüllt

Talentiert, regional, OÖ-Liga-Erfahrung: Mit jenen drei Eckpfeilern kann das Anforderungsprofil der DSG Union Perg in Sachen Trainersuche wohl am besten umschrieben werden. Jürgen Prandstätter scheint dieses perfekt zu erfüllen. „Es gibt nicht nur talentierte Spieler, sondern auch talentierte Trainer. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit Jürgen genauso einen aufstrebenden Trainer gefunden haben“, berichtet Alfred Pössenberger vom Club Management. Als Co-Coach von Ronald Riepl bei der SPG Pregarten sammelte Prandstätter bereits wichtige Erfahrungen in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes. „Seine Leidenschaft, sein Engagement, die akribische Arbeit und Kenntnisse über die Liga sowie die regionale Komponente passen perfekt zum Anforderungsprofil“, ergänzt Pössenberger.

Schnelle Klarheit

„Bereits beim ersten Kontakt war uns klar, dass wir einem so engagierten, jungen Trainer die Chance geben müssen, den nächsten Schritt in seiner Karriere zu setzen“, betont der Funktionär. Die Erfolge, die der Neo-Coach mit seinem nunmehrigen Ex-Verein Union Ried/Riedmark in der Bezirksliga Ost eingefahren hatte, beeindruckten die Perger Vereinsführung. „Besonders bedanken möchten wir uns auch bei der Union Ried/Riedmark, die Jürgen keine Steine in den Weg gelegt hat“, heißt es in einer heute ausgesendeten Pressemitteilung der DSG Union Perg.

Fotocredit: Alfred Pössenberger

