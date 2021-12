SPG Pregarten stellt neuen Coach vor – Samir Gradascevic übernimmt

Details Montag, 13. Dezember 2021 11:50

Es waren insbesondere die beiden Rücktritte von Ronald Riepl (SPG Algenmax Pregarten) und Samir Gradascevic (DSG Union Perg), die zum Ende der Hinserie richtig Dynamik in den Trainermarkt der Oberösterreich-Liga gebracht hatten. Nachdem die Perger mit Jürgen Prandstätter vor wenigen Tagen einen Nachfolger für Gradascevic präsentiert hatten, vermeldete die SPG nun, dass ausgerechnet zweitgenannter Übungsleiter in die Fußstapfen von Riepl tritt.

Erfolgreiche Arbeit sorgte für Aufsehen

Durchaus überraschend war er, der Rücktritt von Samir Gradascevic als Trainer der DSG Union Perg – insbesondere in Anbetracht der Tatsache, dass Team, Coach und Verein vorbildhaft zu harmonieren schienen und sich die Truppe seit Anbeginn der Zusammenarbeit sichtlich stabilisierte. Nach zwei Jahren, in denen man in Oberösterreichs höchster Spielklasse kaum konkurrenzfähig gewesen war, schafften es die Perger unter Gradascevic, eine eindeutige Leistungssteigerung zu erzielen. Derartige Erfolge bleiben selbstredend selten unbemerkt – zumal der Coach auch schon bei seiner vorherigen Station in Katsdorf eine beeindruckende Arbeit verrichtet hatte. Nun schlug also die SPG Pregarten zu.

Gradascevic lässt attraktiven Fußball spielen

Wenn alles nach Plan läuft, wird Gradascevic seine neue Truppe das erste Mal im Meisterschaftsbetrieb am 26. Februar betreuen, wenn man es in der 15. Runde mit der formstärksten Mannschaft der zweiten Herbsthälfte zu tun bekommt. Auf eigener Anlage empfängt man zum Mühlviertel-Derby die SU St. Martin/M.

„Samir hat bereits bei seinen bisherigen Stationen bewiesen, dass er auf attraktiven Fußball mit einer konkreten Idee setzt und mit seinem Konzept auch Erfolg haben kann“, verlautbarte die SPG Pregarten heute.

Fotocredit: Harald Dostal

