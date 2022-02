Top-Spieler für die OÖ-Liga – ASK St. Valentin angelt sich Daniel Bilic vom SK Vorwärts Steyr

Details Donnerstag, 03. Februar 2022 16:46

Die Zugänge von Keeper Tobias Jetzinger (aus Deutschland), Routinier Patrick Lachmayr (vom Ligakonkurrenten SV Bad Schallerbach) und Patrick Mayr (vom USV St. Ulrich) stehen schon länger fest. Nun wurde der ASK Case IH Steyr St. Valentin, aktueller Tabellenvierter der Oberösterreich-Liga, noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv und sicherte sich die Dienste eines Akteurs, der zweifelsohne das Potential besitzt, zum Unterschiedsspieler zu avancieren. Daniel Bilic kommt leihweise vom SK Vorwärts Steyr aus der 2. Liga.

Sinnvoller Karriereschritt

Der 20-Jährige, der eine sehr gute Ausbildung beim SK Vorwärts Steyr genossen hatte und sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten fühlt, bringt Profi-Erfahrung mit nach St. Valentin. „Daniel ist aktuell beim Bundesheer und daher ist es für ihn im Profi- beziehungsweise Halbprofibereich nur schwer möglich, die Trainingseinheiten zu besuchen. Aufgrund es guten Verhältnisses zum sportlichen Leiter von Vorwärts Steyr haben wir uns auf eine Leihe bis Sommer geeinigt, damit Daniel in einer sportlich adäquaten Liga seine Trainingseinheiten absolvieren kann und auch zu seinen Einsatzminuten kommt, um den nächsten Schritt in seiner Karriere zu setzen“, gewährt der sportliche Leiter des ASK St. Valentin Harald Guselbauer interessante Einblicke.

Sportliche Perspektive ausschlaggebend

Sein Debüt in der 2. Liga feierte Bilic im Juli 2020 gegen Austria Lustenau. Seither brachte er es auf 24 Einsätze für die erste Mannschaft der Steyrer. Dabei gelangen dem technisch versierten Akteur zwei Tore. „Daniel hat bei Vorwärts Steyr noch Vertrag bis 2023. Die Nähe zu seinem Stammverein und die sportliche Perspektive beim ASK St. Valentin waren für ihn die wesentlichen Punkte, um in die Oberösterreich-Liga zu wechseln“, informiert Guselbauer. In St. Valentin trifft Bilic mit Kapitän Daniel Guselbauer, Goalgetter Thomas Fröschl oder Standardspezialist Thomas Himmelfreundpointner auf mehrere Akteure, die angesprochene Profi-Karriere bereits hinter sich haben. Es wird spannend zu beobachten sein, wie das Zusammenspiel zwischen gewinnbringender Erfahrung und erfrischender Unbekümmertheit funktionieren wird. Nun gilt es, Bilic schnellstmöglich in die Truppe zu integrieren und seine Rolle, in welcher er den größtmöglichen Input auf das Spiel der Niederösterreicher liefern kann, zu finden. Schon in gut drei Wochen startet der ASK St. Valentin mit dem Heimmatch gegen die Union Mondsee ins Frühjahr.