Der Tabellenletzte rüstet auf – SV Grün-Weiß Micheldorf holt kroatischen Profi und Mittelfeldmann von Vorwärts Steyr

Details Dienstag, 08. Februar 2022 16:38

Nachdem das Schlusslicht der Oberösterreich-Liga SV Grün-Weiß Micheldorf bereits Anfang Dezember von Transfer von Torwarttalent Valerian Hüttner, welcher leihweise vom SK Vorwärts Steyr gekommen und zuletzt in St. Valentin zwischen den Pfosten gestanden war, vermeldet hatte, gab man nun zwei weitere hochkarätige Neuverpflichtungen bekannt. Das Agieren der Kremstaler auf dem Spielermarkt zeigt eines ganz deutlich auf: Mit aller Macht wird man sich gegen den Abstieg stemmen – ein Vorhaben, das als Kampfansage an die Konkurrenz gedeutet werden darf.

Von der 2. Liga Kroatiens in die OÖ-Liga

Der variabel einsetzbare Trojan Maloku war zuletzt als Profi beim kroatischen Zweitligisten NK Opatija aktiv und will mit seiner Klasse – vorzugsweise im Defensivbereich – entscheidend dazu beitragen, dass die Micheldorfer schlussendlich die Klasse halten. Im Kremstal plant man mit dem 24-Jährigen entweder auf der rechten Verteidigerposition oder im zentralen Mittelfeld. Zehn Tage lang verweilte Maloku zuletzt in Micheldorf, um Probetrainings zu absolvieren und seine Qualität in einem Testmatch unter Beweis zu stellen. Mit seinen Performances wusste er offenbar zu überzeugen, sodass er mit einem Vertrag bis 30. Juni 2022 samt Option auf ein weiteres Jahr ausgestattet wurde. „Ich habe mich hier gleich wohlgefühlt. Vor allem Präsident Leo Müller zeigte sich sehr gastfreundlich und die Mannschaft hat mich sehr gut aufgenommen. Das Training ist sehr professionell und ich werde alles geben, damit wir den Klassenerhalt schaffen“, zieht der Neuankömmling, der bereits eine Wohnung in Micheldorf bezogen hat und demnächst einen Job in der Holzbranche antreten wird, ein erstes positives Zwischenfazit.

Nächster Neuzugang vom SK Vorwärts Steyr

Was den genannten Keeper Hüttner und die zweite Neuverpflichtung dieser Tage eint, ist der Stammverein Vorwärts Steyr und der leihweise Wechsel nach Micheldorf. Der 22-jährige Patrick Bilic wird fortan ebenfalls die Reihen der Zauner-Truppe verstärken und seine Qualitäten im zentralen Mittelfeld einbringen. Zum Kampfmannschaftskader stoßen außerdem der erst 17-jährige Felix Weinberger, welcher in der Hinserie bereits auf sich aufmerksam gemacht und seine Torpremiere in der OÖ-Liga gefeiert hatte, sowie der 18-jährige Maximilian Rotschopf. „Ich bin mit den Neuverpflichtungen und den bisherigen Trainingsleistungen sehr zufrieden. Daher bin ich auch felsenfest davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt in der OÖ-Liga schaffen werden – sofern wir vom Verletzungsteufel verschont bleiben“, betont Chefcoach Hubert Zauner.

Die Neuen: Patrick Bilic, Valerian Hüttner, Trojan Maloku (v.l.n.r)

Fotocredit: Thomas Netopilik