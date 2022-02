Spektakulärer Wechsel innerhalb der OÖ-Liga: ASKÖ Oedt verpflichtet Simon Abraham von Union Edelweiss

Details Dienstag, 08. Februar 2022 17:12

Schon in der Hinrunde hatte die ASKÖ Oedt mit konstant starken Leistungen, sehenswertem, temporeichem Fußball und einer vorbildhaften Punkteausbeute überzeugt. Bitter für die Konkurrenz: Mit einem Leistungsabfall der Trauner, welche absolut verdient an der Spitze des Klassements überwintern, ist im Frühjahr wohl nicht zu rechnen. Grund zur Annahme ist insbesondere die Transferpolitik. Prominente Akteure, welche ihre Qualitäten bereits in der Oberösterreich-Liga beziehungsweise in einer noch höheren Spielklasse unter Beweis gestellt hatten, schlugen den Weg nach Oedt ein. Es ist nicht die erste Übertrittszeit, in welcher jene Tendenz zu beobachten ist.

Ex-Profi verstärkt das Mittelfeld

Simon Abraham, der zuletzt für den Ligakonkurrenten Union Edelweiss mit seinen technischen Fertigkeiten, seinen Vorzügen im Passspiel und seinen Leaderqualitäten im Mittelfeld geschickt die Fäden zog, ist der fünfte Wintertransfer des Spitzenreiters. Zuvor wechselten bereits Lukas Paulik (von der Union Mondsee), Dominik Balog (von der Union Schlierbach), Jovan Petrovic (vom FC Wels) sowie Berat Hoti (vom SV Grieskirchen) zur ASKÖ Oedt. Der 29-jährige Abraham kennt die OÖ-Liga wie kaum ein anderer aktiver Spieler. In genannter Klasse war er bereits für die Union Edelweiss, für die Union St. Florian und für WSC Hertha Wels aktiv. Mit den Messestädtern feierte er am Ende einer ganz starken Saison 2017/18 den Aufstieg in die Regionalliga. Mit den Engagements beim SV Horn und bei Blau-Weiß Linz umfasst Abrahams Vita auch zwei Stationen, in denen er wertvolle Profi-Erfahrungen sammeln konnte.

Namhafte Akteure kehren Verein den Rücken

Mit den Abgängen von Edwin Skrgic und Dino Kovacevic büßt die ASKÖ Oedt unterdessen eine gewisse Offensiv-Power ein. Während der neue Verein von Skrgic noch unbekannt ist, geht es für Kovacevic zwei Ligen nach oben. Der 22-Jährige, der als ein absolut belebendes Element im Angriffsdrittel der ASKÖ Oedt galt und im Herbst vier Treffer markierte, schließt sich den Juniors OÖ aus der 2. Liga an. Mit Daniel Petrovic verlässt ein weiterer prominenter Spieler den Tabellenführer. Der 29-jährige Ex-Profi, welcher im Defensivbereich beheimatet ist, entschied sich für einen Wechsel zum SC Melk in die 2. Landesliga Niederösterreichs.

