SV Grieskirchen schlägt auf dem Transfermarkt zu – Die Neuen im Check

Unabdingbare Voraussetzung, um für den Abstiegskampf in der Oberösterreich-Liga gewappnet zu sein, ist ein qualitativ hochwertiger, konkurrenzfähiger Kader. Nach den Abgängen von Marko Varga (zum ATSV Stadl-Paura), Sebastian Bauer (zum FC Andorf), Berat Hoti (zur ASKÖ Oedt) und Andreas Buchroither wurde der SV Pöttinger Grieskirchen nun selbst aktiv und verpflichtete interessante Spieler, die in entscheidenden Situationen den Unterschied ausmachen können – wie es eben Coach Reinhard Furthner vor einigen Wochen im Gespräch mit Ligaportal.at angekündigt hatte.

Zentraler Mittelfeldakteur kommt vom Ligakonkurrenten

Nachdem er im vergangenen Jahr ansprechende Leistungen im Trikot der Union Edelweiss abgerufen hatte, schaffte es der SV Grieskirchen nun, Jonas Broser von den Linzern loszueisen. Der 18-jährige zentrale Mittelfeldmann kommt also mit Erfahrung in der höchsten Spielklasse des Bundeslandes zum Tabellenvierzehnten. „Jonas hat eine Top-Ausbildung in der Akademie der Wiener Austria genossen. Er ist gut am Ball und im Raum und passt zudem zu unserer Transferphilosophie“, freut sich Coach Reinhard Furthner auf die Zusammenarbeit mit dem vielversprechenden Talent.

Rückkehrer bringt wertvolle Erfahrung mit

Mit Patrick Vormair kann Übungsleiter Furthner wieder auf einen wichtigen Spieler für die rechte Außenbahn zurückgreifen. Der 26-Jährige, der im vergangenen halben Jahr eine Karrierepause einlegte, kann dabei sowohl als Verteidiger als auch als Mittelfeldspieler agieren. „Patrick hilft uns durch seine Erfahrung in der Oberösterreich-Liga sofort weiter. Er kennt Umfeld und Team“, weiß der Coach, der an seinem Comebacker insbesondere dessen Intelligenz auf dem Rasen sowie dessen mannschaftsdienliche Art und Weise, Fußball zu spielen, schätzt.

Rohdiamant muss noch geschliffen werden

Außerdem fix zum Kampfmannschaftskader gehört ab sofort Mittelfeldakteur Tobias Allerstorfer, welcher zuvor beim UFC Hartkirchen kickte. Allerstorfer ist extrem jung (Jahrgang 2005) und bringt auf der zentralen Position eine Menge Potential mit. „Er verfügt über eine gute Spielintelligenz. Tobias muss sich aber noch an das Tempo und die athletischen Voraussetzungen der Oberösterreich-Liga gewöhnen“, weiß Furthner, der mit seiner Truppe bereits drei Tests bestritt. Beim 3:0-Erfolg gegen den Landesligisten aus Pettenbach am 2. Februar gelang Neuzugang Vormair gleich ein Treffer. Vier Tage zuvor hatte man mit dem FC Andorf einen weiteren Vertreter genannter Spielklasse ebenfalls mit 3:0 in die Schranken gewiesen. Am vergangenen Samstag unterlag man den Jungen Wikingern Ried aus der Regionalliga indes mit 0:3.