Für das Ziel Klassenerhalt: SV Grün-Weiß Micheldorf verstärkt Betreuerteam

Details Mittwoch, 16. Februar 2022 19:45

Mit Alexander Holemar hat der SV Grün-Weiß Micheldorf aus der Oberösterreich-Liga eine namhafte Verstärkung für das Betreuerteam an Land gezogen. Der aus Sierning stammende Physiotherapeut kümmert sich seit Ende der Herbstsaison um die „Wehwehchen“ der Kaderspieler. Des Weiteren erstellt der 31-Jährige auch Leistungstests und arbeitet individuelle Trainingspläne für Daniel Sehr und Co aus.

Einer von Holemars Langzeitpatienten in der Winterpause ist Mittelfeldspieler Harun Karic, der seit Monaten von einer schmerzhaften Entzündung geplagt wird. Einige Therapiesitzungen, zahlreiche individuelle Übungen und ein langsames Aufbautraining im Fitnessstudio helfen dem Micheldorfer Kicker derzeit, dass er wieder den Anschluss an die Mannschaft findet und in den nächsten Wochen voll ins Training einsteigen kann. „Alex betreut mich seit einigen Wochen und ich fühle mich bei ihm bestens aufgehoben. Er ist ein absoluter Profi“, so Karic.

In der Herbstsaison hatten die Grün-Weißen immer wieder Spieler, die nach einer Verletzung zu früh ins Training zurückkehrten und danach wieder aufgrund der gleichen Verletzung ausfielen. „Ich wurde geholt, um die Ausfallstage zu reduzieren und die allgemeine Fitness zu erhöhen“, sagt Holemar, der eng mit den beiden Vereinsmasseuren zusammenarbeitet. In der Vorbereitungszeit leitete er auch einige Trainingseinheiten und stand den Spielern mit Rat und Tat zur Seite. „Muskeln dürfen in der Aufbauzeit weinen, aber nicht weh tun“, weiß Holemar.

Das große Ziel des Physiotherapeuten ist es, mit der Truppe den Klassenerhalt in der OÖ-Liga zu sichern.

