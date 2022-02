Mit dem SV Bad Ischl auf Trainingslager – Perfekte Bedingungen in Slowenien

Details Donnerstag, 17. Februar 2022 18:14

Intensive wie erkenntnisreiche Tage verbringt der SV Zebau Bad Ischl aktuell in Slowenien, wo ein 24-köpfiger Tross, bestehend aus 19 Spielern und fünf Funktionären, ein Trainingslager abhält. In zahlreichen Einheiten auf dem Platz wird an mannschafts- sowie individualtaktischen Feinheiten, der körperlichen Fitness und der Teamchemie gearbeitet, um perfekt vorbereitet in das Frühjahr der Oberösterreich-Liga, das mit dem Auswärtsmatch in Weißkirchen am 25. Februar seinen Anfang nimmt, starten zu können.

Unterkunft lässt keine Wünsche offen

Seit vergangenen Samstag ist die Truppe des SV Bad Ischl in einem Hotel untergebracht, das – auf Fußballtrainingslager spezialisiert – den Spielern Top-Bedingungen bietet. Der großzügige Wellnessbereich samt Kältebecken, Sauna, Indoor und Outdoor Pool sowie Whirlpool stellt einen zentralen Faktor dar, wenn es um Regeneration und Entspannung nach kräftezehrenden Einheiten geht.

Der Kader des SV Bad Ischl blickt dem Frühjahr positiv entgegen.

Gezielte Schwerpunkte im Training

Den Feinschliff fürs Frühjahr, in welchem dem SV Bad Ischl ein beinharter Kampf gegen den Abstieg bevorsteht, holt sich der Tabellenvorletzte auf einem im perfekten Zustand befindlichen Naturrasenplatz. Täglich stehen zwei Einheiten auf dem Programm. Komplettiert wird jene Arbeit an einer fußballerischen Verbesserung durch regelmäßige Videoanalysen, die abends im Hotel stattfinden. Die Schwerpunkte, welche Chefcoach Franz Scherpink dabei setzt, betreffen insbesondere Standards, Angriffssituationen und Abschlüsse. Positiver Nebeneffekt: Die Integration der Winterneuzugänge rund um Martin Petro und Filip Halgos, die beide aus der Slowakei ins Salzkammergut wechselten, verläuft ausgezeichnet. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die neuen Kräfte zeitnah wichtige Bestandteile der Mannschaft sein werden.

Eine weitere Einheit steht an.

Test gegen slowenischen Drittligisten

Am vergangenen Montag bestritt der SV Bad Ischl zudem ein Vorbereitungsmatch gegen den slowenischen Drittligisten NK Krsko Posavje, welches wichtige Erkenntnisse mit sich brachte. Auch und vor allem deshalb darf jener Test als überaus positiv bezeichnet werden. Auf Kunstrasen setzte sich die Scherpink-Elf verdient mit 4:1 durch. Besonders erfreulich: Mit Filip Halgos trat auch gleich einer der Winterneuzugänge als Torschütze in Erscheinung.

In Slowenien traf man auch auf einen alten Bekannten aus der Oberösterreich-Liga. Die Union Mondsee bereitet sich ebenfalls im österreichischen Nachbarland auf die zweite Saisonhälfte vor. Am morgigen Freitag tritt der SV Bad Ischl die Heimreise an.

Das Hotel bietet Top-Bedingungen.

Fotocredit: Tobias Feldkirchner