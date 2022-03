Ligaportal-Spiel der Runde: Derby zwischen SV Grieskirchen und SV Bad Schallerbach wird zum Nerventest

Details Donnerstag, 03. März 2022 12:00

Gleich mehrere Faktoren sorgen dafür, dass das Ligaportal-Spiel der Runde 16 zwischen dem SV Grieskirchen und dem SV Bad Schallerbach alles andere als ein gewöhnliches Fußballmatch ist. Die zentralsten sind zweifelsohne die geographische und tabellarische Nähe sowie die Tatsache, dass beide Teams einen Fehlstart ins Frühjahr der Oberösterreich-Liga hinlegten und es dadurch verbsäumten, für eine umgehende Entspannung der Lage zu sorgen. Ligaportal.at sprach vorab mit den Trainern beider Mannschaften Reinhard Furthner und Erich Renner.

Ligaportal: Inwiefern spüren Sie, dass der Druck nach der Niederlage der Vorwoche gestiegen ist?

Furthner: „Ich finde nicht, dass der Druck von Vereinsseite gestiegen ist. Wir wissen natürlich, dass es eine sehr schwierige Situation werden könnte, wenn wir nicht bald punkten, und dass die Saison sicher keine leichte wird. Aber gleichzeitig versuchen wir auch, die Einstellung zu vermitteln, dass das genau die Challenge ist, an der man wachsen, an der man Erfahrung sammeln und an der man einfach als Fußballer reifen kann.“

Renner: „Einige Mannschaften des untersten Drittels haben gepunktet – zum Beispiel Micheldorf. Somit ist alles noch einmal enger zusammengerückt. Wir haben aber das Spiel gut aufgearbeitet und wissen, was wir besser machen müssen. Grieskirchen ist ein anderer Gegner als Perg. Sie sind in einer ähnlichen Situation wie wir, haben jetzt auch verloren. Meine Mannschaft ist sehr jung. Vier 19-Jährige spielen in der Verteidigung. Da fehlt es etwas an Routine. Ich schenke ihnen aber weiterhin das Vertrauen.“

Ligaportal: Wie ist die aktuelle Personalsituation?

Furthner: „Bis auf Matthias Eibelhuber, der noch verletzt ist, und Andreas König, der gesperrt ist, sind alle an Bord. Wir sind hungrig darauf, positiv in dieses Derby zu gehen, in dem wir noch eine Rechnung aus dem Herbst offen haben. Damals haben wir wirklich gut gespielt, sind aber mit 0:3 untergegangen.“

Renner: „Mit Benito Hemmelmayr und Patrick Petershofer haben wir zwei gesperrte Spieler. Positiv ist, dass Ralph Scharschinger, der krank war, und Dominik Stadlbauer nach seiner Sperre wieder zurück sind.“

Ligaportal: Wer ist Favorit im Spiel der Runde?

Furthner: „Ich denke schon, dass Bad Schallerbach Favorit ist, obwohl sie natürlich auch einen gewissen Umbruch hatten im Winter. Sie haben aber trotzdem eine sehr hohe individuelle Qualität. Für uns heißt es einfach ganz klar, diese individuelle Qualität mit mannschaftlicher Geschlossenheit, Kompaktheit und Umsetzung des Spielplans auszuschalten. Dann sehe ich schon auch gute Chancen für uns.“

Renner: „Wenn man nach dem Tabellenplatz geht, wären wir der Favorit. Grieskirchen ist aber sicher besser eingespielt. Wir haben doch viele neue, junge Akteure. Daher ist Grieskirchen für mich der Favorit.“

Fotocredit: Harald Dostal, Klaus Haslinger