Corona stört Spielplan der OÖ-Liga! Weitere Absagen am kommenden Wochenende

Schon in der 17. Runde der Oberösterreich-Liga konnten die Matches zwischen der ASKÖ Oedt und der Union Edelweiss sowie zwischen der ASKÖ Donau Linz und dem SV Grieskirchen nicht über die Bühne gehen. Auch die am kommenden Wochenende stattfindende 18. Runde kann coronabedingt nicht vollständig ausgetragen werden. Zwei Partien wurden bereits abgesagt.

„Wir haben noch immer zu viele Corona-Fälle. Wir können auch am morgigen Freitag nicht antreten“, informiert der Sportmanager der ASKÖ Donau Linz Kurt Baumgartner. Nicht weniger als zehn positive Fälle hatte es im Lager der Kleinmünchner in der Vorwoche gegeben, weshalb bereits das Spiel gegen die Truppe aus Grieskirchen abgesagt werden musste. In der 18. Runde hätte man es mit der SPG Pregarten zu tun bekommen. Auch der SV Grieskirchen ist zum zweiten Mal in Folge zum Zuschauen verdammt. Auf eigener Anlage wäre es am morgigen Freitagabend gegen das Team der Stunde in der Oberösterreich-Liga aus Perg gegangen. Fünf bestätigte Fälle sowie weitere Verdachts- beziehungsweise Kontaktfälle auf Seiten der Furthner-Truppe machen ein Antreten aber unmöglich. Nachtragstermine gibt es noch nicht.