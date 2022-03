Fokus auf die Knipser – Die Top-Torjäger der OÖ-Liga im Vergleich

Details Donnerstag, 24. März 2022 17:52

In den allermeisten Fällen sind es die Goalgetter, die mit ihrer individuellen Qualität dafür sorgen, dass herausragende Leistungen im Kollektiv in Treffer und in einem weiteren Schritt in Punkte umgemünzt werden. Ausschließlich absolut prominente Namen lassen sich auf den vordersten Rängen der aktuellen Torjägerliste der Oberösterreich-Liga finden. Es ist Zeit, die Top-5 jenes Rankings in ausgewählten Kategorien gegenüberzustellen. Eines fällt dabei sogleich auf: Der gegenwärtig treffsicherste Akteur der Liga hat nicht überall die Nase vorne.

Florian Templ (SPG Weißkirchen/Allhaming)

Tore: 18

Tore pro Spiel: 1,06

Anteil an allen Toren seiner Mannschaft: 43%

Tore im Frühjahr: 4

Lukas Leitner (Union Mondsee)

Tore: 15

Tore pro Spiel: 0,83

Anteil an allen Toren seiner Mannschaft: 48%

Tore im Frühjahr: 5

Nenad Vidackovic (ASKÖ Oedt)

Tore: 13

Tore pro Spiel: 0,81

Anteil an allen Toren seiner Mannschaft: 28%

Tore im Frühjahr: 2

Mersudin Jukic (SPG Friedburg/Pöndorf)

Tore: 13

Tore pro Spiel: 0,87

Anteil an allen Toren seiner Mannschaft: 38%

Tore im Frühjahr: 1

Kenan Ramic (Union Edelweiss)

Tore: 13

Tore pro Spiel: 0,76

Anteil an allen Toren seiner Mannschaft: 41%

Tore im Frühjahr: 3

Fotocredit: Klaus Haslinger, FotoLui, Harald Dostal