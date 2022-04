OÖ-Liga 21/22: Analyse – Das war Spieltag 20

Details Sonntag, 03. April 2022 18:10

Sieben Partien der 20. Runde in der Oberösterreich-Liga konnten an diesem Wochenende über die Bühne gehen. Witterungsbedingt musste das Match zwischen der SPG Friedburg/Pöndorf und dem SV Bad Schallerbach abgesagt werden. Ein Nachtragstermin steht bereits fest: 12.4. um 17.00 Uhr. In der Spieltaganalyse blickt Ligaportal.at noch einmal zurück.

Spitzenreiter strauchelt

Völlig unerwartet zog der Leader ASKÖ Oedt am gestrigen Samstag gegen die Union Mondsee den Kürzeren (0:2). Damit fanden zwei eindrucksvolle Serien der Trauner ein jähes Ende: Zuvor hatte man fünf Mal in Folge gewonnen und war insgesamt stolze 14 Mal ungeschlagen geblieben. Die bis dato einzige Niederlage im Ligabetrieb hatte es im Herbst ebenfalls gegen die Union Mondsee gesetzt (1:2). Jene Pleite gegen den neuen Angstgegner sorgte dafür, dass die Verfolger, die ihrerseits die Hausaufgaben gewissenhaft erledigten, näher an den Tabellenführer heranrückten. Während der Dritte aus St. Martin/M. einen knappen Auswärtssieg gegen die Union Edelweiss feierte (1:0), prolongierte der Zweite SPG Weißkirchen/Allhaming eine beeindruckende Serie. Nach dem jüngsten 3:1 gegen die ASKÖ Donau Linz steht fest: Die Zebras konnten seit nunmehr elf Partien nicht mehr bezwungen werden. Der Rückstand der Olzinger-Truppe auf die ASKÖ Oedt beträgt somit nur noch drei Zähler.

Rangverbesserungen

Zwei Teams, die mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht wirklich zufrieden sein können, nutzten die 20. Runde, um die eigene Bilanz aufzupolieren. Die SPG Wallern/St. Marienkirchen wies den SV Grün-Weiß Micheldorf auf eigenem Kunstrasen mit 2:0 in die Schranken und gab somit die perfekte Antwort auf die bittere 3:4-Niederlage der Vorwoche gegen die SU St. Martin. Im Klassement schob man sich dadurch auf Platz sieben vor. Ebenfalls eine Rangverbesserung realisierte der neue Zehnte des Zwischenrankings aus Mondsee durch angesprochenen Überraschungssieg gegen die ASKÖ Oedt. Nach vier sieglosen Matches reichte es, angeführt von einem bärenstarken Doppeltorschützen Lukas Leitner, endlich wieder einmal für einen vollen Erfolg.

SV Bad Ischl absoluter Gewinner des untersten Tabellendrittels

Als einziges Team der abstiegsgefährdeten Zone holte die Scherpink-Elf aus dem Salzkammergut einen Dreier an diesem Wochenende. In einer absolut spektakulären Partie zerlegte man dank eines doppelten Hattricks von Rudolf Durkovic und Mario Petter die Union St. Florian in alle Einzelteile (6:2). Das einstige Tabellenschlusslicht scheint somit an Position zwölf auf. Letzter bleibt die ASKÖ Donau Linz, die zwar gegen das Top-Team aus Weißkirchen eine ansprechende Leistung zeigte, sich schlussendlich dann aber doch mit 1:3 geschlagen geben musste. Es war die bereits vierte Pleite en suite.

Fotocredit: Klaus Haslinger